BÜYÜK ERKEKLER BOKS MİLLİ TAKIMI ULUSLARARASI ARENAYA HAZIRLANIYOR

Büyük Erkekler Boks Milli Takımı Uluslararası Arenaya Hazırlanıyor…

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Büyük Erkekler Boks Milli Takımımız, yaklaşan uluslararası organizasyonlar öncesinde hazırlıklarını İtalya ve Çanakkale’de sürdürüyor. Ay-yıldızlı boksörler, teknik, taktik ve kondisyon çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, uluslararası şampiyonalarda başarı hedefiyle hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Milli takım sporcularının bir bölümü İtalya’da kamp çalışmalarına devam ederken, diğer grup ise Çanakkale’de gerçekleştirilen kampta çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

12 Haziran tarihine kadar devam edecek hazırlık kampında milli sporcular, antrenörleri eşliğinde teknik, taktik ve kondisyon antrenmanları gerçekleştirerek fiziksel ve mental olarak en üst seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Kamp çalışmalarında Türk antrenörlerin yanı sıra Özbekistanlı deneyimli çalıştırıcılar da görev alıyor. Uluslararası tecrübeye sahip antrenörlerin katkısıyla hazırlanan programlar, sporcuların performanslarını artırmaya yönelik titizlikle uygulanıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu liderliğinde Türk boksunun gelişimi için sürdürülen çalışmalar kapsamında milli takım kampları büyük önem taşıyor. Federasyonun hedefi, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını en üst seviyede temsil edecek sporcular yetiştirmek ve yeni başarılara imza atmak.

Yaklaşan Avrupa, dünya ve uluslararası turnuvalar öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı boksörler, Türkiye’ye yeni madalyalar kazandırmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Milli takım teknik heyeti, kamp sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve sporcuların performanslarından memnun olduklarını ifade ederken, hazırlıkların belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti.