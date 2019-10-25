DOSTLUK KAZANDI, İrem Yaman İtalya’da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Ülkemizi G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda kadınlar 57 kiloda temsil edecek sporcuyu belirlemek üzere İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün karşılaştı. İsmet Iraz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçme müsabakasını 15-13 İrem Yaman kazandı.

İtalya’nın Bari kentinde 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan verecek olan G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 57 kiloda temsil edecek sporcuyu belirlemek için milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün karşılaştı.

İsmet Iraz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçme müsabakası çok büyük ilgi gördü ve salon tamamen doldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin’in müsabaka önce yaptığı konuşmada verdiği dostluk mesajları sonrasında izleyiciler iki sporcuyu da centilmence destekledi.

Müsabaka adına yakışır bir şekilde çekişmeli geçti. İlk raund 5-5 sona erdikten sonra İrem Yaman, ikinci raundu 12-9 önde tamamladı. İrem Yaman, müsabakanın son 30 saniyesine 13-9 önde girse de Hatice Kübra İlgün aldığı 4 puanla durumu 13-13 yaptı ve müsabakayı altın vuruşa taşıdı. Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, müsabakayı 15-13 kazandı ve İtalya’da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.