HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ: KISA ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI

Hüseyin Baş Spor Kulübü:

KISA ZAMANDA BÜYÜK BAŞARI

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Henüz 2024 yılında kurulan Hüseyin Baş Spor Kulübü, çok kısa bir sürede İstanbul’un spor camiasında adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Katıldıkları her turnuvada varlıklarını hissettiren, kürsüye çıkmadan dönmeyen bu kulüp, başarı hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kulübün kurucusu ve antrenörü Hüseyin Baş, bu hızlı yükselişi hangi prensiplere borçlu olduklarını şu sözlerle özetliyor:

“Çok çalışmak ve sporcularımın bana inanması bizi başarıya götüren en büyük etkendir. Günde sabah akşam toplam 4,5 – 5 saat antrenman yapıyoruz. Yoğun maç dönemlerinde karateye özgü teknik ve taktik çalışmalarımıza ağırlık verirken, müsabaka araları uzun olduğunda atletik performansa yoğunlaşıyoruz.”

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanlık Kupası’nda alınan birincilik, kulüp için ayrı bir anlam taşıyor. İlçede kurulu olan kulüp, adeta ev sahibi gibiydi ve yüksek katılımla şampiyonluğu elde etti. Hüseyin Baş, bu başarının mutluluğunu ekibiyle birlikte doyasıya yaşadıklarını dile getiriyor.

Elbette her büyük başarının arkasında büyük hayaller vardır.

Hüseyin Baş’ın da kulübü kurarken en büyük hedefi, kendi öğrencisini milli takıma taşıyarak ülkeye şampiyonluk kazandırmak. Bununla birlikte kulübün vizyonu yalnızca madalyalardan ibaret değil; spor ahlakıyla ahlaklanan nesiller yetiştirmek, topluma sağlam karakterli ve spor kültürüyle büyüyen bireyler kazandırmak da öncelikleri arasında. Hüseyin Baş, yetiştirdiği sporcuların sadece tatamide değil, hayatın her alanında da örnek bir duruş sergilemesini amaçlıyor. Aynı zamanda bu vizyonun bir parçası olarak, kulüp hem ulusal hem de uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Peki, Hüseyin Baş Spor Kulübü’nü İstanbul’daki diğer spor kulüplerinden ayıran şey nedir? Bu soruya Hüseyin Baş şöyle yanıt veriyor:

“Bizde hoca, öğrenci ve veli işbirliği en üst seviyede. Sürekli iletişim ve yardımlaşma halindeyiz. Bu sebeple başarı ve birliktelik bizimle.”

Kulüp, geleceğe de kararlı adımlarla hazırlanıyor. Önümüzdeki turnuvalar için yapılan hazırlıkların merkezinde geçmiş maçların detaylı analizi var. Hataları en aza indirip başarıyı daha da artırmak en önemli amaç.

Kısacası Hüseyin Baş Spor Kulübü, kısa sürede elde ettiği ivmeyle yalnızca bir spor kulübü değil; disiplinin, inancın, ahlakın ve hayalin birleştiği bir başarı öyküsü yazıyor. Bu öykünün ilerleyen yıllarda milli takım kürsülerinde de devam edeceğine şüphem yok.