İTALYA’DAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası’a İtalya’nın Bari kenti evsahipliği yaptı. Para Milli Takımımız madalyalarından ardın büyük çoşkuyla asker selamı verdi.

Türkiye, Şampiyonada 5’i altın 12 madalya kazandı. Türkiye, genel sıralamada Avrupa 2’ncisi oldu. Şampiyona sonunda Türkiye, 6 sıklette 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota kazandı. Alınan sonuçlardan sonra büyük sevinç yaşayan sporcularımız Ay-yıldızlı bayrakla salonda tur attı. İtalya’da 5 kez İstiklal Marşımızı okutan Milli Takım Kafilemiz, Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile birlikte asker selamı vererek, kahraman Mehmetçiğe desteklerini gösterdi.