Karate Milli Takımımız Mısır Yolcusu!

AKDENİZ’DE MİLLİ GURUR

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Mısır’ın tarihi kenti İskenderiye’de düzenlenecek olan Akdeniz Karate Şampiyonası için geri sayım başladı. Ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı organizasyonda temsil edecek Ümit ve Genç Milli Takım kadromuz belli oldu.

Ayrıca, 2025 yılında Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularımızın da kendi imkânlarıyla bu büyük organizasyona katılım sağlayabileceği açıklandı.

MISIR AKDENİZ ŞAMPİYONASI ÜMİT-GENÇ MİLLİ TAKIM SPORCU LİSTESİ

Şampiyonada tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın kategorilerine göre tam listesi:

ÜMİT ERKEKLER

Hüseyin Kabil – Ümit Erkek Kata

Hamza Avcı – Ümit Erkek 52 Kg

Felhan Salih – Ümit Erkek 57 Kg

Ediz Parlak – Ümit Erkek 63 Kg

Ali Görkem Dedoğlu – Ümit Erkek 70 Kg

Kayra Kaptan – Ümit Erkek +70 Kg

ÜMİT KADINLAR

Zeynep Yurt – Ümit Kadın Kata

Ecrin Ceylin Coşdan – Ümit Kadın 47 Kg

Ayşe Tuncay – Ümit Kadın 54 Kg

Zeynep Akgül – Ümit Kadın 54 Kg

Yeşim Naz Temiz – Ümit Kadın 61 Kg

Sare Kaya – Ümit Kadın +61 Kg

GENÇ ERKEKLER

Arif Emre Kınacı – Genç Erkek Kata

Kerem Bumin – Genç Erkek 55 Kg

Ahmet Kezer – Genç Erkek 55 Kg

Alperen Şahin – Genç Erkek 61 Kg

Umut Kurumehmet – Genç Erkek 68 Kg

Eymen Doruk Gündoğdu – Genç Erkek 76 Kg

Nuri Günzüt – Genç Erkek +76 Kg

GENÇ KADINLAR

Zeynep Eroğlu – Genç Kadın Kata

Ezgi Kılıç – Genç Kadın 48 Kg

Eslem Asya Çamur – Genç Kadın 53 Kg

Meryem Tuncay – Genç Kadın 59 Kg

Gülen Irmak Öztürk – Genç Kadın 66 Kg

Yağmur Yavuz – Genç Kadın 66 Kg

Tuğba Çürük – Genç Kadın +66 Kg

Mısır’da ay-yıldızlı amblemi göğsünde taşıyacak olan tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize yürekten başarılar dileriz.

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17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Mısır’ın tarihi kenti İskenderiye’de düzenlenecek olan Akdeniz Karate Şampiyonası için geri sayım başladı. Ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı organizasyonda temsil edecek Ümit ve Genç Milli Takım kadromuz belli oldu.