Karate Milli Takımımız Mısır Yolcusu! AKDENİZ’DE MİLLİ GURUR:
Karate Milli Takımımız Mısır Yolcusu!
AKDENİZ’DE MİLLİ GURUR
Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK
17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Mısır’ın tarihi kenti İskenderiye’de düzenlenecek olan Akdeniz Karate Şampiyonası için geri sayım başladı. Ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı organizasyonda temsil edecek Ümit ve Genç Milli Takım kadromuz belli oldu.
Ayrıca, 2025 yılında Elazığ’da gerçekleştirilen Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularımızın da kendi imkânlarıyla bu büyük organizasyona katılım sağlayabileceği açıklandı.
MISIR AKDENİZ ŞAMPİYONASI ÜMİT-GENÇ MİLLİ TAKIM SPORCU LİSTESİ
Şampiyonada tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek olan milli sporcularımızın kategorilerine göre tam listesi:
ÜMİT ERKEKLER
Hüseyin Kabil – Ümit Erkek Kata
Hamza Avcı – Ümit Erkek 52 Kg
Felhan Salih – Ümit Erkek 57 Kg
Ediz Parlak – Ümit Erkek 63 Kg
Ali Görkem Dedoğlu – Ümit Erkek 70 Kg
Kayra Kaptan – Ümit Erkek +70 Kg
ÜMİT KADINLAR
Zeynep Yurt – Ümit Kadın Kata
Ecrin Ceylin Coşdan – Ümit Kadın 47 Kg
Ayşe Tuncay – Ümit Kadın 54 Kg
Zeynep Akgül – Ümit Kadın 54 Kg
Yeşim Naz Temiz – Ümit Kadın 61 Kg
Sare Kaya – Ümit Kadın +61 Kg
GENÇ ERKEKLER
Arif Emre Kınacı – Genç Erkek Kata
Kerem Bumin – Genç Erkek 55 Kg
Ahmet Kezer – Genç Erkek 55 Kg
Alperen Şahin – Genç Erkek 61 Kg
Umut Kurumehmet – Genç Erkek 68 Kg
Eymen Doruk Gündoğdu – Genç Erkek 76 Kg
Nuri Günzüt – Genç Erkek +76 Kg
GENÇ KADINLAR
Zeynep Eroğlu – Genç Kadın Kata
Ezgi Kılıç – Genç Kadın 48 Kg
Eslem Asya Çamur – Genç Kadın 53 Kg
Meryem Tuncay – Genç Kadın 59 Kg
Gülen Irmak Öztürk – Genç Kadın 66 Kg
Yağmur Yavuz – Genç Kadın 66 Kg
Tuğba Çürük – Genç Kadın +66 Kg
Mısır’da ay-yıldızlı amblemi göğsünde taşıyacak olan tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize yürekten başarılar dileriz.
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17-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Mısır’ın tarihi kenti İskenderiye’de düzenlenecek olan Akdeniz Karate Şampiyonası için geri sayım başladı. Ülkemizi ve ay-yıldızlı bayrağımızı organizasyonda temsil edecek Ümit ve Genç Milli Takım kadromuz belli oldu.