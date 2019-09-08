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  • Khabib Nurmagomedov – Dustin Poirier Karşılaştı, Bakın Kim Kazandı
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    8 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Khabib Nurmagomedov – Dustin Poirier Karşılaştı, Bakın Kim Kazandı

SİYAHKUŞAK

UFC’nin 242. kartında Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti.

MMA organizasyonu olan UFC’nin 242. eventinde ana maçı Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov ile Amerikalı Dustin Poirier arasında gerçekleşti. Nurmagomedov, Dustin Poirier’i 3. rauntta boğarak nakavt etti.

Khabib, ilk 2 rauntta rakibine üstünlük sağladı ve 3 rauntta işi bitirdi. McGregor maçından sonra ilk çıktığı maçtan da galip ayrılmayı bildi. Dağıstanlı toplam 28 maçta 28 galibiyet elde ederek, yenilgisiz çıkışını sürdürdü.

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