MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
Kayaoğlu Karate Spor Kulübü Denizli'de Gururla Açıldı: Spor Camiasından Büyük Destek!
İSLAM MAKHACHEV İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Sakarya Goodyear Emeklilerinden Hüseyin Köken, Son Yolculuğuna Uğurlandı
EŞMESPOR'DA KRİTİK KARAR: ÖZER GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.
6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Milli Karateci Eray Şamdan'dan Riyad'da Altın Zafer
BOKSTA ZİRVE MİLLİLERİMİZİN
KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA MÜCADELE VERECEK
25. BALKAN ÜMİT, GENÇ, U21 KARATE ŞAMPİYONASI'NDA BÜYÜK ÇOŞKU!
Ali Şahin Balkan Şampiyonası'nda Gurur Duyurdu

KHABİB NURMAGOMEDOV’UN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ DEVAM EDECEK!
  15 Kasım 2025 03:19 | Güncellenme: 15 Kasım 2025 03:27
KHABİB NURMAGOMEDOV ANTRENÖRLÜĞÜ SEVDİ!

F. Vural YILMAZ SİYAHKUŞAK

MMA’de önceliklerim var!” diyen Khabib Nurmagomedov’un antrenörlük kariyeri devam edecek.

Babasının vefatı ve UFC 254’te Justin Gaethje’yi yenmesinin ardından kenar yönetimine geçen ünlü dövüşçü antrenörlüğü sevdi!

Hafif sıklette eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov’un kenar yönetimine geçişiyle Dağıstan kanadında UFC zaferleri devam etti. Dövüşçü, MMA’daki antrenörlük kariyerini ne zaman sonlandıracağını açıkladı.

Nurmagomedov’unifadesine göre kendi kanadından dövüşçüler oktogonda mücadele ettiği sürece antrenörlüğe devam edecek. “MMA’daki önceliklerim Usman, Umar ve İslam’dır. Onlar kariyerlerini tamamladıklarında ben de antrenörlükten ayrılacağım.”

Nurmagomedov, 2020 yılının Ekim ayından beri dövüşe çıkmıyor, son karşılaşmasında Amerikalı Justin Gaethje’yi yendi. Babasının vefatı ve UFC 254’te Justin Gaethje’yi yenmesinin ardından  Makhachev ön plana çıktı.

