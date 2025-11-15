KHABİB NURMAGOMEDOV’UN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ DEVAM EDECEK!

KHABİB NURMAGOMEDOV ANTRENÖRLÜĞÜ SEVDİ!

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

“MMA’de önceliklerim var!” diyen Khabib Nurmagomedov’un antrenörlük kariyeri devam edecek.

Babasının vefatı ve UFC 254’te Justin Gaethje’yi yenmesinin ardından kenar yönetimine geçen ünlü dövüşçü antrenörlüğü sevdi!

Hafif sıklette eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov’un kenar yönetimine geçişiyle Dağıstan kanadında UFC zaferleri devam etti. Dövüşçü, MMA’daki antrenörlük kariyerini ne zaman sonlandıracağını açıkladı.

Nurmagomedov’unifadesine göre kendi kanadından dövüşçüler oktogonda mücadele ettiği sürece antrenörlüğe devam edecek. “MMA’daki önceliklerim Usman, Umar ve İslam’dır. Onlar kariyerlerini tamamladıklarında ben de antrenörlükten ayrılacağım.”

Nurmagomedov, 2020 yılının Ekim ayından beri dövüşe çıkmıyor, son karşılaşmasında Amerikalı Justin Gaethje’yi yendi. Babasının vefatı ve UFC 254’te Justin Gaethje’yi yenmesinin ardından Makhachev ön plana çıktı.