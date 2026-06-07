ÇOK ÖZEL!
KAS-İSKELET SAĞLIĞINDA DÜZELTİCİ EGZERSİZLERİN ÖNEMİ "Günümüz modern yaşam tarzı, hareketsizlik ve yanlış postür alışkanlıkları, kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi dengesizliklere yol açabiliyor."
BASIN VE MEDYA, ONLİNE TOPLANTIDA ELE ALINDI!
BASIN VE MEDYA, ONLİNE TOPLANTIDA ELE ALINDI!
Asrın Felaketinden Dünya Kürsüsüne: MALATYALI TUNA ERDOĞAN’DAN HAVUZDA BÜYÜK DESTAN!
Asrın Felaketinden Dünya Kürsüsüne: MALATYALI TUNA ERDOĞAN’DAN HAVUZDA BÜYÜK DESTAN!
MUAYTHAI ÜNİVERSİTE MİLLİ TAKIMIMIZ BREZİLYA YOLCUSU
MUAYTHAI ÜNİVERSİTE MİLLİ TAKIMIMIZ BREZİLYA YOLCUSU
Dr. HÜSEYİN GAZİ SÖNMEZ YAZILARIYLA SİYAHKUŞAK’TA!
Dr. HÜSEYİN GAZİ SÖNMEZ YAZILARIYLA SİYAHKUŞAK’TA!
Karate Milli Takımımız Mısır Yolcusu! AKDENİZ’DE MİLLİ GURUR:
Karate Milli Takımımız Mısır Yolcusu! AKDENİZ’DE MİLLİ GURUR:
MUAYTHAİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ ANKARA’DA BAŞLIYOR!
MUAYTHAİ 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ ANKARA’DA BAŞLIYOR!
SAYOKAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE YAPILACAK
SAYOKAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KARABÜK’TE YAPILACAK
DOĞU ANADOLU’NUN YILDIZLARI BREZİLYA’DA ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAK!
DOĞU ANADOLU’NUN YILDIZLARI BREZİLYA’DA ŞANLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAK!
ADANA’DA MUAYTHAİ ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENİYOR…
ADANA’DA MUAYTHAİ ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENİYOR…
TÜRKİYE ÜMİT GENÇ U21 KARATE ŞAMPİYONASI – SAMSUN
TÜRKİYE ÜMİT GENÇ U21 KARATE ŞAMPİYONASI – SAMSUN

MİLLİ TAEKWONDOCULARIMIZDAN ALMANYA’DA 17 MADALYALIK BÜYÜK BAŞARI

MİLLİ TAEKWONDOCULARIMIZDAN ALMANYA’DA 17 MADALYALIK BÜYÜK BAŞARI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

MİLLİ TAEKWONDOCULARIMIZDAN ALMANYA’DA 17 MADALYALIK BÜYÜK BAŞARI

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası’nın ikinci gününde yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli taekwondocularımız, 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak Türk sporuna gurur yaşattı.

Almanya’nın Nürnberg şehrinde 04-07 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. WT Başkanlık Kupası’nda Türk taekwondosu önemli bir başarıya daha imza attı. Organizasyonun ikinci gününde yapılan yıldızlar kategorisi müsabakalarında milli sporcularımız toplam 17 madalya kazanarak kürsüye damga vurdu.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederek Avrupa arenasında gücünü bir kez daha gösterdi. Elde edilen sonuçlar, Türk taekwondosunun altyapıdaki başarısını ve geleceğe yönelik güçlü sporcu potansiyelini ortaya koydu.

Altın madalya kazanan sporcularımız; İpek Özmen (29 kg), Zeynep Nisa Albayrak (33 kg), Merve Telli (59 kg), Eylül Duru Varlık (+59 kg), Yusuf Emre Gültekin (33 kg), İhsan Alparslan Şen (37 kg), Sefa Yılmaz (49 kg) ve Muhammed Ali Arslan (65 kg) oldu.

Gümüş madalyalar ise Tuana Şafak (44 kg), Eylül Naz Akdağ (47 kg) ve Elif Yetkin’in (59 kg) boynuna takıldı.

Bronz madalya kazanan sporcularımız ise Sare Sevda Tülek (55 kg), Sıla Ela Er (+59 kg), Muhsin Ertuğrul Günar (45 kg), Hüseyin Sönmez (61 kg), Emir Alp Öztürk (65 kg) ve Koray Alp Bakan (+65 kg) oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, elde edilen başarıdan dolayı milli sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederek, genç sporcuların ortaya koyduğu performansın Türk taekwondosunun geleceği adına umut verici olduğunu ifade etti.

Nürnberg’de kazanılan 17 madalya, Türk taekwondosunun uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyarken, milli takımın gelecekteki büyük organizasyonlar öncesinde önemli bir moral kaynağı oldu.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.