MİLLİ TAEKWONDOCULARIMIZDAN ALMANYA’DA 17 MADALYALIK BÜYÜK BAŞARI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası’nın ikinci gününde yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli taekwondocularımız, 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak Türk sporuna gurur yaşattı.

Almanya’nın Nürnberg şehrinde 04-07 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. WT Başkanlık Kupası’nda Türk taekwondosu önemli bir başarıya daha imza attı. Organizasyonun ikinci gününde yapılan yıldızlar kategorisi müsabakalarında milli sporcularımız toplam 17 madalya kazanarak kürsüye damga vurdu.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederek Avrupa arenasında gücünü bir kez daha gösterdi. Elde edilen sonuçlar, Türk taekwondosunun altyapıdaki başarısını ve geleceğe yönelik güçlü sporcu potansiyelini ortaya koydu.

Altın madalya kazanan sporcularımız; İpek Özmen (29 kg), Zeynep Nisa Albayrak (33 kg), Merve Telli (59 kg), Eylül Duru Varlık (+59 kg), Yusuf Emre Gültekin (33 kg), İhsan Alparslan Şen (37 kg), Sefa Yılmaz (49 kg) ve Muhammed Ali Arslan (65 kg) oldu.

Gümüş madalyalar ise Tuana Şafak (44 kg), Eylül Naz Akdağ (47 kg) ve Elif Yetkin’in (59 kg) boynuna takıldı.

Bronz madalya kazanan sporcularımız ise Sare Sevda Tülek (55 kg), Sıla Ela Er (+59 kg), Muhsin Ertuğrul Günar (45 kg), Hüseyin Sönmez (61 kg), Emir Alp Öztürk (65 kg) ve Koray Alp Bakan (+65 kg) oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, elde edilen başarıdan dolayı milli sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik ederek, genç sporcuların ortaya koyduğu performansın Türk taekwondosunun geleceği adına umut verici olduğunu ifade etti.

Nürnberg’de kazanılan 17 madalya, Türk taekwondosunun uluslararası arenadaki yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyarken, milli takımın gelecekteki büyük organizasyonlar öncesinde önemli bir moral kaynağı oldu.