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  • Olay Maçtaki Dövüşcünün Batuhan Akduman Olmadığı Ortaya Çıktı
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    10 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Olay Maçtaki Dövüşcünün Batuhan Akduman Olmadığı Ortaya Çıktı

SİYAHKUŞAK

Ermeni sporcu Rafael Abrahamyan’ın bir rakibini boğmaya çalıştığını gösteren görüntülerdeki kişinin MMA dövüşçüsü Batuhan Akduman olmadığı ortaya çıktı.

Dövüşçünün kendisi tarafından yapılan  açıklamada, hakkında çıkan haberleri yalanladı ve Abrahamyan’ın maç yapmadığını açıkladı.      Akduman, üç dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği ve üç de dünya üçüncülüğü olduğunu, bunların tek bir cümle haber olmadığına dikkat çekerek yemediği dayağı tüm basın tarafından haber yapıldığını ifade etti.

İnfial yaratan maçta Ermeni kafes dövüşçüsü Rafael Abrahamyan’ın bu branşta 3 kez dünya şampiyonluğu alan Batuhan Akduman’ı ringde boğmaya çalıştığına ilişkin haber ve görüntüler sosyal medyanın gündemini meşgul etti.

Akduman yaptığı açıklamada, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek maç yapmadığını teyit etti.

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