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    21 Eylül 2019

    tarihinde eklendi.

Taha AKGÜL’den Gümüş Madalya

SİYAHKUŞAK

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında Avrupa,dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Taha AKGÜL finalde karşılaştığı Gürcü Geno PETRIASHVILI’ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ülkemizi 125 kg’da temsil eden Taha AKGÜL dün ilk maçında Moldova’dan Alexandr ROMANOV ‘u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy RAKHIMOV’u 3-0 yenerek geldiği yarı finalde Çinli Zhiwei DENG’i 5-0 mağlup edip rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırmıştı. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz bu akşam finalde , son Avrupa şampiyonası finalinde mağlup ettiği ve son iki yılın dünya şampiyonu Gürcü Geno PETRIASHVILI ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi kaybeden Taha AKGÜL dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

 

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