Temel Wing-Chun Kung-fu Terimleri

Wing-Chun, Güney Çin bölgesine ait bir yakın-mesafe dövüş sanatıdır.





Esamesi 350 yıl öncesine dayanır ve bu sanatın Shaolin manastırlarında geliştirilmiş, turna-kuşu ve yılan hareketlerine dayanan tekniklerden oluştuğuna inanılır. Kurucusu Ng Mui, ilk çalıştığı, öğrettiği ve sistemin gelişimini sağladığı kişi bayan Yim Wing Chun’dur. Sistem Yim Wing Chun adıyla ve geleneksel bir tanımlamayla ‘WingChun’ adlandırılır. Sistemin kendi içerisinde değişik ekolleri mevcuttur. Şimdi bu yazının konusu olan ‘Temel Wing Chun Terimleri’ nelerdir?



Temel Wing-Chun Terimleri:

Genel Terimler

• Gin Lie – Selam

• Yu Bey – Hazır

• Hay, Hey – Başla

• Bia Jong – Gardını Al

• Sao Fot – El Teknikleri

• Tek Fot – Ayak Teknikleri

• Chi Sao – Yapışan Eller

• Dar – Vuruş Yapmak

• Kuen – Yumruk

• Ha Da – Alt Düzey Vuruş

• Jung Da- Orta Düzey Vuruş

• Go Da – Yüksek Düzey Vuruş

• Phon Sao – Kilitleyen Eller

• Chi – Akan (yaşamsal) Enerji

Teknik Terimler

• Chung Chuie/Cheung Kuen – Wing-Chun Yumruğu

• Biu Jee – Parmak Vuruşu

• Qua Chuie – Ters Yumruk

• O’ou Chuie – Çengel Yumruk

• Choap Chuie – İtici Wing-Chun Yumruğu

• Jik Chung – Düz Patlayıcı Yumruk

• Jik Tek – Öne Tekme

• Juk Tek – Yan Tekme

• O’ou Tek – Dairesel Tekme

• Hou Tek – Geri Tekme

• Juen Tek – Döner Tekme

• So Tek – Süpürme

• Dum Tek – Baskı Tekmesi

• Qua Tek – İçe Kıvrık Tekme

• Jeet Tek – Durduran Tekme

• Jeet Da – Durduran Vuruş

• Sut Da – Diz Vuruşu

• Jang Da – Dirsek Vuruşu

Savunma Hareketleri Terimleri

• Tan Sao – Avuç İçi Yukarı/Yatık El Bloğu

• Pak Sao – Tokatlayan El

• Wu Sao – Savunan El

• Man Sao – Araştıran El

• Gang Sao – Aşağı Düzey Dışa Bilek Bloğu

• Bong Sao – Kanat Eller

• Fook Sao – Kontrol Eden El Bloğu

• Kwun Sao – Dönen Eller

• Guan Sao – Parçalayan El Bloğu

Kilitleme Teknikleri

• Lop Sao – Yakalayan El Bloğu

• Lin Lop Sao – Kesişen Yakalayan El

• Jut Sao – Silkeleyen Eller

• Pak Sao – Tokatlaya El

• Gum Sao – Kilitleyen/İğneleyen Eller

• Jao Sao – Koşan Eller

• Huen Sao – Dönen Eller

• Man Geung Sao – Boyun Çeken Eller

• Lan Sao – Demir Kollar

Lin Sil Die Dar Terimleri

• Tan Da – Yatık El Bloğu ve Vuruş

• Woang Pak Da – Kesişen Tokat Elleri ve Vuruş

• Loy Ha Pak Da – Alt Düzey İç Tokat El Bloğuve Vuruş

• Ouy Ha Pak Da – Alt Düzey Dış Tokat El Bloğu ve Vuruş

Derecelendirme Terimleri

• Sijo – Sistemi Bulan Kişi

• Sigung – Eğitmeninizin Eğitmeni (Amca)

• Sibak – Kıdemli Eğitmen

• Sifu – Eğitmeniniz/Usta

• Sisook – Yardımcı Eğitmen (Amca)

• Sihing – Kıdemli Öğrenci (Büyük Kardeş)

• Sidai – Alt Seviye Öğrenci (Küçük Kardeş)

• Toe Dai – Öğrenci

• Toe Suen – Öğrencinin Öğrencisi

• Simu – Bayan Eğitmen

• Sigoo Mui – Bayan Kıdemli Eğitmen

• Sije – Bayan Kıdemli Öğrenci

• Simui – Bayan Alt Seviye Öğrenci