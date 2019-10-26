Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’de Bulunan Karate Milli Takımı Otel Değiştirdi

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan Karate Milli Takımı, güvenlik nedeniyle Las Condes bölgesindeki Intercontinental Otel’e geçti.

Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden 11. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası, gösterilerin gölgesinde sürerken Milli Takım kafilesi organizasyonun üçüncü günü otel değiştirdi. 62 kişilik kafile, gösterilerin en yoğun yaşandığı Plaza Baquedono yakınlarında bulunan Crown Plaza Otel’den, Las Condes bölgesindeki Intercontinental Otel’e geçti.

Başkanı Esat Delihasan, “Bizim için sporcuların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli.”

Şili hükümeti, Organizasyon Komitesi ve Dünya Karate Federasyonu’nun güvence vermesine rağmen 1 milyon kişinin katıldığı büyük gösterinin hemen öncesinde böyle bir karar aldıklarını belirten Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “Bizim için sporcuların sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli. Bu yüzden Dünya Karate Federasyonu Başkanı ve üyeleri ile kafilelerin büyük bölümünün kaldığı merkez otelden, olaylara uzak bir otele geçtik. En büyük arzumuz hiç kimsenin burnu kanamadan şampiyonayı tamamlamak. Sporcularımızın son iki günde daha rahat olacağını ve tatamide istediklerini yapabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.