Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “Türk karatesi gücünü bir kez daha gösterdi.”

47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Ay-yıldızlı ekibimiz, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası’nı ilk sırada tamamladı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, alınan sonuçlardan mutlu olduklarını söyledi.

Başarıyı sürdürebilir hale getirmek için yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarına dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, “Üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası’nı genel klasmanda ilk sırada tamamladık. Bir önceki yıla göre madalya sayımız bir tane az ama önemli oradan burada yerimizi korumaktı. Daha çok madalya da alabilirdik ama yine de açık ara farkla birinci ve en çok madalya kazanan ülkeyiz. Türk karatesinin gücünü bir kez daha buralarda göstermiş olduk” ifadelerini kullandı.

21 yaş altı erkekler kumite 60 kiloda Avrupa Şampiyonu olan ve müsabaka bitiminin ardından Türk bayrağı ile sevincini kutlayan Ömer Faruk Ateş’e de değinen Başkan Esat Delihasan, “Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlementosu’nda Yunan bir vekil, şanlı bayrağımıza karşı çok çirkin ve kabul edilemez bir eylemde bulunmuştu. Tabii çocuklarımız da bu durumdan etkilendi. Final öncesi de artı bir motivasyon oldu. Tabii sporda siyasete yer yok ama finali de kazanınca böyle bir durum yaşandı. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki, bizim sporcularımızın ilişkileri Yunan sporcularla gayet iyi bir durumda. Kurallar gereği de tatamide bayrak açmak yasak. Yine de Türk bayrağının üstünlüğünü göstermek isteyen Ömer Faruk Ateş kardeşime teşekkür ediyorum” diye konuştu.