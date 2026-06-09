TÜRKİYE MUAYTHAI VE JUJITSU FEDERASYONU 2026’NIN İLK 5 AYINDA 9 BÜYÜK ORGANİZASYONU BAŞARIYLA TAMAMLADI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, 2026 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Türk sporuna önemli katkılar sundu. Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve tüm paydaşların desteğiyle 9 büyük organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, 2026 yılının ilk beş ayında düzenlediği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yoğun bir faaliyet dönemini geride bıraktı. Muaythai ve Jujitsu branşlarında gerçekleştirilen şampiyonalar, milli takım seçmeleri ve uluslararası organizasyonlar, spor camiasının geniş katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Federasyon tarafından yılın ilk beş ayında gerçekleştirilen organizasyonlar arasında U24 ve Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası, Okul Sporları Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası, Okul Sporları Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası, Türkiye Üniversiteler Muaythai Şampiyonası, Büyükler Türkiye Jujitsu Şampiyonası, Çocuklar Türkiye Jujitsu Şampiyonası, Jujitsu Contact Milli Takım Seçmesi, IFMA Uluslararası Antalya Open Cup ve Dünya Combat Jujitsu Şampiyonası yer aldı.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, federasyonun yıl boyunca yoğun bir çalışma programı yürüttüğünü belirterek, gerçekleştirilen organizasyonların Türk sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz.”

Başkan Hasan Yıldız yaptığı açıklamada, “2026 yılının ilk beş ayında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çok önemli organizasyonları başarıyla tamamladık. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin fedakârlığı, hakemlerimizin özverisi ve tüm paydaşlarımızın katkıları sayesinde Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Düzenlediğimiz organizasyonlar, sporcularımızın gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki temsil gücünü de artırmıştır. Elde edilen bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonlar, hem sportif başarıların ortaya çıkmasına hem de yeni yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkı sağladı. Özellikle genç sporcuların deneyim kazanmasına fırsat sunan şampiyonalar, Türk Muaythai ve Jujitsu sporunun geleceği açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağladı.

Federasyon, 2026 yılının geri kalan bölümünde de ulusal ve uluslararası organizasyonlarını sürdürerek Türk sporuna katkı sunmaya devam edecek. Yeni şampiyonalar, eğitim faaliyetleri ve uluslararası projelerle sporcuların gelişimine destek vermeyi hedefleyen federasyon, başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu, sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve tüm paydaşlarıyla birlikte Türk sporunun gelişimi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, gelecekteki organizasyonlarda da yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor.