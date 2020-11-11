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  • Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Ağustos 2021’e Ertelendi
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    11 Kasım 2020

    tarihinde eklendi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Ağustos 2021’e Ertelendi

SİYAHKUŞAK

Avrupa Karate Federasyonu (EKF), 12-14 Şubat 2021’de yapılması planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nı Koronavirüsün Avrupa ve Finlandiya’daki etkilerini göz önüne alınarak  erteledi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, EKF’nin 16 Ekim Cuma günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında 20-22 Ağustos 2021 tarihleri arasına ertelendi. Pandemi nedeniyle 2020’deki müsabakaların birçoğunu iptal eden ve bazılarını da erteleyen EKF, daha önce açıkladığı 2021 takvimiyle ilgili de değişiklikler yaptı. EKF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel yönetimlerden alınan geri bildirimler etkili oldu. 12-14 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ertelendiği bilgisi yer alırken Koronavirüsün Avrupa ve Finlandiya’daki etkileri göz önüne alınarak karar verildi. Buna göre şampiyonanın 20-22 Ağustos 2021 tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Öte yandan Avrupa Hakem Kursu’nun ise 17-19 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

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