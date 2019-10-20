Wing Chun Kung-Fu’da “Chun”, “Tsun” ve “Tzun” gibi yazılan ekol isimleri nasıl okunur?

Wing Chun Kung-Fu’da “Chun”, “Tsun” ve “Tzun” yazılan isim “Çun” diye okunur.

Wing Chun Latin harflerle yazılıp, Kantonca “Ving Çun” diye okunuyor. Mandarin resmi dil, Kantonca’yı eskiler konuşuyor. Çin’de farklı lehçeler var. Aynı harfler Mandarin’de “Yong Chun” diye okunuyor. Wing Tsun’u ilk defa, Bruce Lee latin harflerine “Weng Chun” olarak geçirdi. Ve kısaltımı WC oldu. Batıda, Avrupa’da yanlış yorumlandığı için Yip Man’ın zamanındaki baş asistanları, eski ustalar; VT diye çevirdiler.

Sonra kurulan organizasyonda Leung Ting WT yaptı, “Ts” diye yazdı. Aslında telaffuz hep aynı “Ving Çun” diye okunuyor. Benzer yakın harfler ve telaffuz olarak “Ving Çun” deniyor. Farklı yazımlar aslında farklı organizasyonları ve ustaların farklı yorumlarını ifade ediyor. “Ts” olarak Leung Ting veya ordan yetişen ögrenci ve eğitmenler olduğu anlaşılır.

Programlar ve yorumlar farklı olabilir, ancak sistemler temel olarak aynıdır. Ustaların kendi aldıkları isim hakları “Ts”, “Tz”, “Ch” vs. organizasyon farkını işaret eder.