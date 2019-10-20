  • Anasayfa/
  • Arşiv/
  • Wing Chun Kung-Fu’da “Chun”, “Tsun” ve “Tzun” gibi yazılan ekol isimleri nasıl okunur?
  • /

    20 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Wing Chun Kung-Fu’da “Chun”, “Tsun” ve “Tzun” gibi yazılan ekol isimleri nasıl okunur?

SİYAHKUŞAK

Wing Chun Kung-Fu’da “Chun”,  “Tsun” ve “Tzun” yazılan isim “Çun” diye okunur.

Wing Chun Latin harflerle yazılıp, Kantonca “Ving Çun” diye okunuyor. Mandarin resmi dil, Kantonca’yı eskiler konuşuyor. Çin’de farklı lehçeler var. Aynı harfler Mandarin’de “Yong Chun” diye okunuyor. Wing Tsun’u ilk defa, Bruce Lee latin harflerine “Weng Chun” olarak geçirdi. Ve kısaltımı WC oldu. Batıda, Avrupa’da yanlış yorumlandığı için Yip Man’ın zamanındaki baş asistanları, eski ustalar; VT diye çevirdiler.

Sonra kurulan organizasyonda Leung Ting WT yaptı, “Ts” diye yazdı. Aslında telaffuz hep aynı “Ving Çun” diye okunuyor. Benzer yakın harfler ve telaffuz olarak “Ving Çun” deniyor. Farklı yazımlar aslında farklı organizasyonları ve ustaların farklı yorumlarını ifade ediyor. “Ts” olarak  Leung Ting veya ordan yetişen ögrenci ve eğitmenler olduğu anlaşılır.

Programlar ve yorumlar farklı olabilir, ancak sistemler temel olarak aynıdır. Ustaların kendi aldıkları isim hakları “Ts”, “Tz”, “Ch” vs. organizasyon farkını işaret eder.

Benzer İçerikler
Flaş! Avrupa Jiu Jitsu’da Kürsü Kapattı! MURAT EFENDİ NOGİ’DE AVRUPA ŞAMPİYONU
Flaş Flaş! Avrupa Jiu Jitsu’da Kürsü Kapattı! MURAT EFENDİ NOGİ’DE AVRUPA ŞAMPİYONU
7.Askeri Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Sayımız 4 Oldu
Güreş 7.Askeri Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Sayımız 4 Oldu
Taha Akgül Dünya Askeri Olimpiyat Şampiyonu
Güreş Taha Akgül Dünya Askeri Olimpiyat Şampiyonu
Trabzon Yönetiminden Busenaz Sürmeli’ye Ödül
Boks Trabzon Yönetiminden Busenaz Sürmeli’ye Ödül
Shannon Lee’den Quentin Tarantino’nun filmine Çin’de darbe!
Flaş Shannon Lee’den Quentin Tarantino’nun filmine Çin’de darbe!
Esat Delihasan: “Dünyanın neresinde olursak olalım bizim de amacımız bayrağımızı dalgalandırmak.”
Haberler Esat Delihasan: “Dünyanın neresinde olursak olalım bizim de amacımız bayrağımızı dalgalandırmak.”
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !