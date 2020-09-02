Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,”Gençlerimiz İçin Her Çabamız Bizi Ayrı Heyecanlandırıyor.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere yönelik yaptıkları her yatırım ve çabanın kendilerini ayrı heyecanlandırdığını belirterek, ‘’Gençlerimiz bizim için en mühim ümit, varlık’’ dedi.

Bakan Kasapoğlu, Balıkesir ziyaretinin ikinci gününde Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamlarında ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balıkesir’in bereketli bir il olduğunu ve burada iyi bir şekilde karşılandıklarını anlattı. Balıkesir için verdikleri sözleri bir bir gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar üreten, taş üstüne taş koyan anlayışlarını bugüne kadar güçlü bir şekilde tesis ettikleri gibi bundan sonra da tesis edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şarkı ilelebet devam edecek. Gençlerimiz bizim için en mühim ümit, varlık. Bu manada gençlerimize yaptığımız yatırım, gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor. O yüzden gençlerimiz için kadınlarımız için kadın odaklı spor politikamız var. Önceliği onlara tanıyarak yarının Balıkesir’inde tüm Balıkesir sathında inşallah çok önemli sporcuları, çok önemli bilim, iş insanlarını bu manada yetiştireceğiz.”

Bakan Kasapoğlu, hedeflerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, bundan sonraki çalışmalarında da el ele verilerek önemli işler başaracaklarına inandıklarını söyledi.