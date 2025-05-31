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WORLD BOXİNG MÜSABAKALARA KATILACAK SPORCULAR İÇİN CİNSİYET TESTİNİ ZORUNLU KILDI

WORLD BOXİNG MÜSABAKALARA KATILACAK SPORCULAR İÇİN CİNSİYET TESTİNİ ZORUNLU KILDI


Dünya Boks Federasyonu’ndan flaş açıklama;

WORLD BOXİNG MÜSABAKALARA KATILACAK SPORCULAR İÇİN CİNSİYET TESTİNİ ZORUNLU KILDI

Dünya Boks Federasyonu (World Boxing), müsabakalara katılacak sporcular için zorunlu cinsiyet testi getirdi. Bu karar, Cezayirli boksör Imane Khelif’in durumundan sonra alındı ve kadın kategorisinde yarışan sporcuları etkiliyor. Böylece cinsiyet testi uygulaması, sporcuların müsabakalara katılımı için bir zorunluluk haline getirilmiş oldu.

Imane Khelif, yönetim kurulu tarafından düzenlenen veya onaylanan herhangi bir kadın müsabakasında yarışmak istiyorsa, Dünya Boksu’nun “zorunlu cinsiyet testi” olarak tanımladığı testten geçmek zorunda.

Khelif, geçen yaz düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanmış, Uluslararası Boks Birliği tarafından düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası’na katılma kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesine rağmen yarışmaya devam etmesine izin verilmişti.

Dünya Boks Federasyonu, Cuma günü yaptığı açıklamada, “yarışmalara katılmak isteyen kadın ve erkek sporcuların uygunluğunu belirlemek için” testlerin başlatıldığını duyurdu.

2028’de Los Angeles’ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda boksu denetleyecek olan kurum, Cezayir boks federasyonuna, Khelif’in testten geçene kadar Haziran ayındaki Eindhoven Box Kupası’nda veya yetkilendirildiği diğer kadın müsabakalarında yarışamayacağını belirten bir yazı yazdığını bildirdi.

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