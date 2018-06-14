18. Akdeniz Oyunları Start İçin Gün Sayıyor!

Akdenizde sıcak günler! 18. Akdeniz Oyunları İspanya’nın Tarragona kentinde 22 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında start alacak.

Haber: MediaPass

İspanya’nın Tarragona kenti 18. Akdeniz Oyunları’na evsahipliği yapacak ve Türkiye bir önceki oyunlardaki trendini devam ettirmek için mücadele verecek. Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların yanı sıra Oyunlara 1000 hakem ve uluslararası temsilci, 1000 gazeteci, 3 bin 500 gönüllü ve 150 binden fazla izleyici katılacak.

Oyunlara katılım gösteren ülkeler arasında İtalya ve İspanya’nın ardından Türkiye en geniş sporcu kadrosuyla yer alan üçüncü ülke olacak. İtalya 419, ev sahibi İspanya ise 396 sporcuyla yer alıyor.

2017 yılında yapılması gereken oyunlar 1 yıl ertelendi

Daha önce alınan karar İspanya’nın Tarragona kentinde 2017’de düzenlenmesi planlanan Akdeniz Oyunları bir yıl ertelendi. Oyunların 22 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenmesi hususunun, 4 Kasım 2016’da gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (ICMG) Yönetim Kurulu toplantısında onaylandığı kaydedildi.

Komitenin aldığı karar gereği oyunların 2018 yılında yapılması kararlaştırılınca ülkeler tüm hazırlıklarını belirlenen tarihe çevirdi. Oyunlar 22 Haziran itibariyle start alıp 1 Temmuz 2018 tarihine kadar devam edecek.

Önceki Akdeniz Oyunları, Mersin’de gerçekleştirildi

Mersin’deki oyunlarda Türk sporcular 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazandı. Türkiye’nin elde ettiği 126 madalya Akdeniz Oyunları tarihinin en büyük başarısı oldu.

Türkiye, bu başarısının ardından oyunlar tarihindeki madalya sıralamasında toplamda 310 altın, 214 gümüş ve 239 bronz madalyaya ulaşarak genel sıralamada İtalya ve Fransa’nın ardından üçüncülüğe yerleşti.

Akdeniz Oyunları’nda diğer branşlar yanında dövüş sanatlarından Boks, Güreş, Judo, Karate ve Taekwondo yer alacak. Branşlarımızın Türkiye adına kaydedilir başarı yakalaması bekleniyor.