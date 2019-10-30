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  • Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Onlar verdiğimiz desteği ve güveni başarılarıyla taçlandırarak bizleri sevindiriyor.”
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    30 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; “Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Onlar verdiğimiz desteği ve güveni başarılarıyla taçlandırarak bizleri sevindiriyor.”

SİYAHKUŞAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda toplamda 15 madalya kazanan Milli karatecilerimiz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şili’nin başkenti Santiago’da yapılan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Millilerimiz bize büyük bir gurur yaşattılar. Şampiyona tarihinde en çok madalya kazandığımız organizasyon olması gelecek adına umut verici bir başarı oldu. Sporcularımıza olan güvenimiz tam. Onlar verdiğimiz desteği ve güveni başarılarıyla taçlandırarak bizleri sevindiriyor. Bu güzel başarıda başta sporcularımızın aileleri olmak üzere, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

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