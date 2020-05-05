Buda Nefes Bırakmaz, Zaman Kalmadı! UFC 249 Pazar Gecesi, 05:00

UFC heyecanı start alıyor… Nefesini tut! Ve, 10 Mayıs Pazar 05:00



Uzun zamandır konuşulan UFC 249’un ana maçında Tony Ferguson ve Justin Gaethje karşı karşıya geliyor. Büyük geceden zaferle ayrılacak isim UFC hafif sıklet geçici kemerin sahibi olacak ve ilerleyen dönemde Khabib Nurmagomedov’un karşısına şampiyonluk unvanını elde etmek için çıkacak. Yılın en dolu dövüş kartlarından birini izleyeceğimiz gecede Henry Cejudo ve Dominick Cruz ise horoz sıklet şampiyonluk kemeri için kafeste olacak.

Dev gece 10 Mayıs Pazar 05:00 start alacak ve S Sport Plus’tan yayınlanacak.