Soçi’de ikinci gün madalya sayısı 14’e yükseldi

Soçi’de 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde genç karatecilerimiz altı bronz madalya kazandı.

İkinci gün madalya sayısı 14’e yükseldi.

Rusya’nın Soçi kentinde devam eden 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tüm heyecanı ile sürüyor. İkinci gününde gençler kumite ile ümit-genç takım kata dalında madalyalar sahiplerini buldu. 44 ülkeden 956 karatecinin mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde Türk karateciler, altı bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Iceberg Palace Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir ve Ömer Berat Kaynar’dan oluşan ümit-genç erkek kata takımı, Yunanistan’ı 5-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Dokuz madalyanın dağıtıldığı gençler kumite müsabakaları sonunda 59 kiloda Fatma Naz Yenen, 55 kiloda Burak Özdemir, 61 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz, 76 kiloda Enes Bulut ve +76 kiloda Ferhat Demir bronz madalya kazandı.



Şampiyonanın açılış gününde iki altın, bir gümüş ve beş bronz madalya elde eden Türkiye, ikinci gün sonunda toplam madalya sayısını 14’e yükseltti.

Kaynak: TKF