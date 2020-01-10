Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili oldu.
EUWUF (Avrupa Wushu Federasyonu) Kongresi Avrupa Birliği Başkenti Belçika Brüksel de yapıldı. Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili oldu.
12 Avrupa ülkesinin katıldığı kongrede Belçika Wushu Federasyonu başkanı Patrik Van Campenhaut başkanlığa,Hırvatistan Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Peter Turkoviç Genel Sekreterliğe getirildi,2 .Başkanvekili Bulgaristan Federasyonu Başkanı Stefan Kolev oldu.
Ayrıca 2020 Avrupa Wushu Şampiyonası 28-31 Mayıs 2020 tarihlerinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde yapılacak.