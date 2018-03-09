Sinan Şamil Sam’a Öldükten Sonra Şeref Aylığı…

Tedavi gördüğü yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden Dünya eski Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, öldükten sonra şeref aylığına hak kazandı.

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2009 yılında çıkan Devlet Sporcusu ve Şeref Aylığı Kanunu’ndan bu güne kadar yararlanamayan Sinan Şamil Sam’ın evrakları da yaş sınırına takılıyordu.

En son Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç döneminde bu hakları elde eden sporcuların evrakları uzun bir süre bekledikten sonra Maliye Bakanlığı’na ardından Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu’na sunularak onaylanınca 2,5 yıldır bekletilen Sinan Şamil Sam’ın şeref aylığıda devreye girdi.

Statü olarak Uluslararası arenada madalya kazandığı anda engelli sporcular şeref aylığı alırken engeli olmayan sporcularda 40 yaş sınırına takılıyordu. Devlet Sporcusu ve Şeref Aylığı Kanunu’nun çıktığı 2009 yılında bu güne kadar kanun uygulanırken Akif Çağatay Kılıç döneminde bu hakları elde eden sporcuların evrakları uzun bir süre beklemişti.

Bakanlar Kurulu’nun 17 Ocak 2018 tarihinde onayladığı karar ile Maliye ve Spor Bakanlıkları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 28 Şubat 2018 tarihinde şeref aylığı ödenmesi konusunda resmi yazı gönderildi. SGK, bu durumda bulunan yaklaşık 45 sporcunun ömür boyu şeref aylığı alabilmeleri için ödeme gerçekleştirecek.