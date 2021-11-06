TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

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Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Kurul sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Hasan Yıldız Başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görevlendirme ve atama kararları alındı.
Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu’nun gündeminde yer alan ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan Büyükler Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası hazırlıkları, Antrenör Kademe Kursları, EMF Kupası, Avrupa Şampiyonası, Spor Toto Muaythai Süper Lig ve 2022 Faaliyet planları için çalışmalar yapıldı.
Öte yandan Profesyonel Muaythai Yürütme Kurulu, Merkez Alt Kurulları, Bölge Yürütme Kurulları, Bölge Koordinatörlükleri, İl Temsilcilikleri tespit ve atama için çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede sonuçlandırılacağına dikkat çekildi.
Hasan Yıldız Başkanlığında;
Prof. Dr. Aydin Şentürk – Başkan Vekili,
Prof. Dr. Murat Önder – Başkan Vekili,
Şakir Bayramoğlu – Organizasyondan Sorumlu Asbaşkan,
Halil Demir – Teknikten Sorumlu Asbaşkan,
Özden Taşğın – Eğitimden Sorumlu Asbaşkan,
Feyzullah Tecirli – Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Asbaşkan,
Mehmet Gür – Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan,
Ömer Faruk Çelik – Yönetim Kurulu Üyesi,
Fatih Şahiner – Yönetim Kurulu Üyesi,
Hasan Özbulut – Yönetim Kurulu Üyesi,
Furkan Durna – Yönetim Kurulu Üyesi,
Mustafa Kızıl – Yönetim Kurulu Üyesi,
Hasan Siret Albayrak – Yönetim Kurulu Üyesi,
Yasin Kıroğlu – Yönetim Kurulu Üyesi,
Federasyonumuz
“Merkez Yürütme Kurulu”na alınması uygun görülenler kişiler:
Atakan İli – Başkan
Yusuf Akyel – Bşk Yrd.
Ersan Tolukan – Bşk Yrd.
Seyfettin Şahan – Üye
Kamil Çelebi Kılınç – Üye
Mehmet Salih Aygün – Üye
Hüsamettin Kara – Üye
Kunter Kurt – Üye
Sadullah Alagöz – Üye
Mutlu Önal – Üye
İsmail Elibol – üye
Ziya Diyaddin Yıldırım – Üye
Yaşar Gültekin – Üye
Selami Koç – Üye
Mustafa Baş – Üye
Mahmut Uzun – Üye
Arif Çelik – Üye
Hüseyin Şen – Üye
Ali Çöşge – Üye
Teknik Liderler’in dağılımı ise şöyle geçekleşti:
Milli Takımlar Sportif Direktör – Göksel Cingöz,
Milli Takımlar Teknik Direktörü – Yılmaz Çeken,
Teknik Kurular Koordinatörü – Şahin Eroğlu
Büyükler Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Ömer Uğur,
Gençler Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Güven Zencir,
Minik Yıldızlar Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Rıdvan Kurt