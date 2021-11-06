TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye Muaythai Federasyonu Genel Kurul sonrası ilk Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Hasan Yıldız Başkanlığında gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında görevlendirme ve atama kararları alındı.

Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu’nun gündeminde yer alan ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek olan Büyükler Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası hazırlıkları, Antrenör Kademe Kursları, EMF Kupası, Avrupa Şampiyonası, Spor Toto Muaythai Süper Lig ve 2022 Faaliyet planları için çalışmalar yapıldı.

Öte yandan Profesyonel Muaythai Yürütme Kurulu, Merkez Alt Kurulları, Bölge Yürütme Kurulları, Bölge Koordinatörlükleri, İl Temsilcilikleri tespit ve atama için çalışmalar devam etmekte olup en kısa sürede sonuçlandırılacağına dikkat çekildi.

Hasan Yıldız Başkanlığında;

Prof. Dr. Aydin Şentürk – Başkan Vekili,

Prof. Dr. Murat Önder – Başkan Vekili,

Şakir Bayramoğlu – Organizasyondan Sorumlu Asbaşkan,

Halil Demir – Teknikten Sorumlu Asbaşkan,

Özden Taşğın – Eğitimden Sorumlu Asbaşkan,

Feyzullah Tecirli – Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Asbaşkan,

Mehmet Gür – Sponsorluktan Sorumlu Asbaşkan,

Ömer Faruk Çelik – Yönetim Kurulu Üyesi,

Fatih Şahiner – Yönetim Kurulu Üyesi,

Hasan Özbulut – Yönetim Kurulu Üyesi,

Furkan Durna – Yönetim Kurulu Üyesi,

Mustafa Kızıl – Yönetim Kurulu Üyesi,

Hasan Siret Albayrak – Yönetim Kurulu Üyesi,

Yasin Kıroğlu – Yönetim Kurulu Üyesi,

Federasyonumuz

“Merkez Yürütme Kurulu”na alınması uygun görülenler kişiler:

Atakan İli – Başkan

Yusuf Akyel – Bşk Yrd.

Ersan Tolukan – Bşk Yrd.

Seyfettin Şahan – Üye

Kamil Çelebi Kılınç – Üye

Mehmet Salih Aygün – Üye

Hüsamettin Kara – Üye

Kunter Kurt – Üye

Sadullah Alagöz – Üye

Mutlu Önal – Üye

İsmail Elibol – üye

Ziya Diyaddin Yıldırım – Üye

Yaşar Gültekin – Üye

Selami Koç – Üye

Mustafa Baş – Üye

Mahmut Uzun – Üye

Arif Çelik – Üye

Hüseyin Şen – Üye

Ali Çöşge – Üye

Teknik Liderler’in dağılımı ise şöyle geçekleşti:

Milli Takımlar Sportif Direktör – Göksel Cingöz,

Milli Takımlar Teknik Direktörü – Yılmaz Çeken,

Teknik Kurular Koordinatörü – Şahin Eroğlu

Büyükler Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Ömer Uğur,

Gençler Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Güven Zencir,

Minik Yıldızlar Milli Takımlar Teknik Koordinatörü – Rıdvan Kurt