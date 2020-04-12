Biriktirdiği Judo-Gi Parasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun judo Gözünden Kaçmadı

Alanyalı Judocu Şeyda Camkıran kıyafeti için biriktirdiği 215 lirasını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Camkıran’a Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu judo elbisesi hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı kampanyaya Alanyalı Judocu Şeyda Camkıran’nın desteği Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ nun gözünden kaçmadı. Şeyda Camkıran, geçtiğimiz hafta koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına Judo kıyafeti için biriktirdiği 215 lirasını bağışlayarak destek verdi. Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir sürpriz ile karşılık verdi. Bakan Çavuşoğlu, Şeyda Camkıran’a Judo Kıyafeti hediye etti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ na teşekkür eden Şeyda Camkıran, nice şampiyonluklar yaşayıp, ülkemizin Bayrağını göndere çektirip ve İstiklal Marşımızı söyletmek için var gücüyle çalışacağını belirtti.