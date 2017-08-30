Avrupa Judo Birliği Başkanlığı’na yeniden Sergey Soloveychik’i seçildi.

Avrupa Judo Birliği’nin 69. Olağan Kongresi 47 ülkenin katılımıyla Budapeşte’de gerçekleşti. Kongreye katılan üyeler, Avrupa Judo Birliği Başkanlığı’na yeniden Sergey Soloveychik’i seçti.

Soloveychik, kongrede yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa Birliği Başkanlığı görevini sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Üst üyesi federasyonlar, icra komitesi üyeleri, komisyon üyeleri, EJU personeli ve sponsorlarının ve ortaklarının desteğiyle gerçekleştirilen sıkı çalışma, Avrupa’nın en güçlü kıtası haline gelmesine yardımcı olmuştur. Tüm Avrupa Judo ailemizin gösterdiği profesyonellikten gurur duyuyorum ve gelecekte bu şampiyonalarda başarılar bekliyoruz.”

Öte yandan Başkan Sergey Soloveychik, EJU Özel Ödülü’nü, IJF’nin başkanı Marius Vizer’e sundu.