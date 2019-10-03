  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Karate 1 Premier Lig’in Rusya Etabında Final Günü…
  • /

    4 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Karate 1 Premier Lig’in Rusya Etabında Final Günü…

SİYAHKUŞAK

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı 4-6 Ekim tarihleri arasında Rusya’da devam ediyor. 

Hedefini Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları olarak belirleyen Karate Milli Takımı, bu sezon yedi etap üzerinden organize edilen Karate 1 Premier Lig’in Rusya etabında mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda tam kadro yer alıyor.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan ve karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Karate 1 Premier Lig’in altıncı etabına Rusya ev sahipliği yapıyor. Moskova’daki organizasyona, 85 ülkeden 642 karateci kayıt yaptırırken Megasport Arena’daki turnuvada ülkemizi 6 kadın, 11 erkek karateci temsil ediyor.

Moskova’daki organizasyonda madalya müsabakaları 6 Ekim Pazar günü yapılacak. Final seansındaki tüm mücadeleler, Türkiye saati ile sabah 09:30’dan itibaren Sportstv’den canlı yayınlanacak.

Türkiye’yi temsil edecek Milli karateciler:

KADINLAR:
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu

ERKEKLER:
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Kutluhan Duran, Enes Özdemir

Benzer İçerikler
Jiu Jitsu’da Kuşak Sistemi
Jiu-Jitsu Jiu Jitsu’da Kuşak Sistemi
Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Muhteşem Bir Açılışla Antalya’da Start Aldı
Haberler Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Muhteşem Bir Açılışla Antalya’da Start Aldı
Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda İlk Gün 4 Madalya
Haberler Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda İlk Gün 4 Madalya
Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Rusya’nın Ulan Ude şehrinde Başladı.
Boks Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Rusya’nın Ulan Ude şehrinde Başladı.
Önce Dereyi Temizlediler, Sonra Akıntıya Karşı Koşup Kondisyon Depoladılar…
Haberler Önce Dereyi Temizlediler, Sonra Akıntıya Karşı Koşup Kondisyon Depoladılar…
SHOTOKAN KATALARI
Karate SHOTOKAN KATALARI
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !