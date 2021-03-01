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REŞİT KARABACAK’IN İSMİ SPOR LİSESİNDE YAŞATILACAK

60 okunma — 02 Mart 2021 00:28
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SİYAHKUŞAK

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Türk Güreşine ismini altın harflerle yazdıran Reşit Karabacak’ın adı Spor Lisesinde yaşatılacak.

19 Kasım 2020’de hayatını kaybeden milli güreşçi Reşit Karabacak’ın ismi Erzurum Spor Lisesi’nde yaşatılacak. Erzurumlu milli güreşçi Dünya ve Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak’ın ismi Valilik onayıyla, Aziziye ilçesinde bulunan Spor Lisesi’ne verildi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Erzurumlu güreşçi Reşit Karabacak’ın adı Valilik onayıyla ilimizin tek Spor Lisesine verilmiştir. Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını göndere çektiren ve tüm dünyaya İstiklâl Marşımızı dinleten milli güreşçimiz, Türk milletinin ve Erzurumluların göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk güreş camiasına örnek olmuştur. Karabacak isminin yaşatılarak ilimizde yetiştirilen genç sporculara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye Güreş Federasyonu olarak Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a, Erzurum Valisi Okay Memiş’e, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a Erzurum Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu’na ve Er- Gür- Der başkanı İzzet Uçan’a bu duyarlı davranışlarından dolayı, tüm güreş camisı adına teşekkür ediyoruz.

Reşit Karabacak Kimdir?

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