Reşit Karabacak Kimdir?

REŞİT KARABACAK’IN İSMİ SPOR LİSESİNDE YAŞATILACAK
Türk Güreşine ismini altın harflerle yazdıran Reşit Karabacak 5 Temmuz 1954 yılında Erzurum ili Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ Köyünde dünyaya gelmiştir. Reşit Karabacak evli ve 6 çocuk babasıdır. 1973 yılında İzmir Tekel Spor kulübü’nde güreş hayatına başladı.
Bursa TOFAŞ, İstanbul SİMTEL, Ankara TEDAŞ spor kulübünde güreş yaşamını sürdürmüştür. Elde etmiş olduğu dereceler;
1973 Yılı Yügoslavya (Tameşvar) Büyükler Serbest Stil 68 kg’da Balkan 5.lik
1974 Yılı Türkiye (Ankara) Serbest Stil 74 kg’da Balkan 1.lik
1983 Yılı Fas (Casabianca) Serbest Stil 74 kg’da Akdeniz oyunları 1.lik
1987 Yılı Suriye (Lazkiye) Serbest Stil 90 kg’da Akdeniz oyunları 1.lik
1975 Yılı İspanya (Madrid) Serbest Stil 68 Kg’da Avrupa 4.lük
1976 Yılı S.S.C.B (Leningrad) Serbest Stil 74kg’da Avrupa 6.lık
1977 Yılı Türkiye (Bursa) Serbest Stil 74kg’da Avrupa 2.lik
1978 Yılı Bulgaristan (Sofya) Serbest Stil 74 kg’da Avrupa 3.lük
1979 Yılı Romanya(Bükreş) Serbest Stil 82 kg’da Avrupa 4.lük
1983 Yılı Macaristan (Budapeşte) 82 kg kg’da Avrupa 1.lik
1983 YIlı S.SC.B (Kiyew) Serbest Stil 82 kg’da Dünya 5.lik
1985 Yılı Almanya (Leipzing) Serbest Stil 90kg’da Avrupa 3.lük
1987 Yılı Bulgaristan (Velikotırnova) Serbest Stil 90kg’da Avrupa 3.lük
1987 Yılı İsviçre (Lozan) Serbest Stil 74 kg’da Dünya 4.lük
1982 Yılı Edirne (Kırkpınar) başaltı Güreşlerinde 1.lik
1990 Yılı Edirne (Kırkpınar) Baş güreşlerinde 3.lük elde etmiştir.
Güreş hayatını bitirdikten sonra Milli Takımda Antrenörlük ve Türkiye Güreş Federasyonu yağlı güreş merkez yönetim kurulu üyeliğini yapan güreşçimiz yakalandığı Covid-19 hastalığından dolayı 19 Kasım 2020 yılında Bursa ilinde hakkın rahmetine kavuşmuştu.
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