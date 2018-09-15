Başkanı Esat Delihasan, “Camia olarak da kenetlenmiş durumdayız!”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Almanya’nın Berlin kentinde ki Karate 1 Premier Lig’de sezonun altıncı etabı öncesi açıklamalarda bulundu. Delihasan, bu etabın önemine değinerek, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için puan verecek ilk organizasyon olduğunu söyledi.

Tam kadro mücadele edeceklerini hatırlatan Başkan Esat Delihasan, “Almanya’daki organizasyon, Tokyo 2020 yolunda ilk puan müsabakamız. Sporcularımızın burada alacağı dereceler kadar kazanacağı müsabakalar da önem arz ediyor çünkü her maç, puan anlamına geliyor. Karatenin ilk kez Olimpiyatlarda yer alacak olması sebebiyle sıkletler 12’den sekize düştü. Sporcu sayısı da 80 ile sınırlı. Bu da Olimpiyat vizesi almanın zorluğunu gösteriyor. Ama şunu açıkça söyleyebilirim ki, Milli karatecilerimiz bu zorlu yolculuk için fazlasıyla hazır. Camia olarak da kenetlenmiş durumdayız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.