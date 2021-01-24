DUSTİN POİRİER, CONOR MCGREGOR’A BASTONU VERDİ!

Vural YILMAZ

UFC 257 Abu Dhabi’deki Yas Adası’nda 24 Ocak sabahı gerçekleşen organizasyonla hayat buldu. Rövanş maçı olarak kabul edilen “Conor McGregor – Dustin Poirier” maçı adeta nefes bırakmadı.

Dev maçı Dustin Poirier, daha 2’nci rauntta McGregor’u nakavt ederek bastonu eline verdi! Gregor, maçın ardından soyunma odasını terkederken bastonu onun en büyük destekçisi oldu.

İrlandalı dövüşçü geçen yılın ortasında Twitter’dan yaptığı açıklamada, bir daha dövüş müsabakalarına çıkmayacağını söylemiş ve emekliliğini ilan etmişti. Hiç güven vermeyen kararının ardından çark eden McGregor’a UFC 257 Dustin Poirier piyango değil, bir rövanş maçı olarak çıktı. Dövüşü bırakmanın ve gel-gitin sonuçları olsa gerek McGregor’a Octagon’da pes etmek düştü.

257’nin ana maçında Dustin Poirier rövanşı alırken maç sonu yorumlarda maçı uzatmadığına dikkat çekildi. Poirier, “Maç harikaydı, galibiyet harikaydı, şimdi 1-1 oldu, belki yine yapabiliriz” dedi. Dev ikili 6 yıl önce karşı karşıya gelmiş o dönem ki mücadeleyi McGregor, ilk rauntta Poirier’i nakavt ederek kazanmıştı. Poirier rövanşta sadece 1 raund uzatmış oldu.

McGregor, maçın ardından soyunma odasına geçerken çıkışta bastonu onun en büyük desteği oldu!