Bellator’un Macaristan Ayağında Sabriye Şengül Galip Geldi

Kıckboks dövüşcümüz Sabriye Şengül, Bellator’un Macaristan ayağında 6 Nisan Cuma gecesi aynı ülkeden Macar rakibi ile Kickboks 9 kartında mücadele verdi.

Bellator’un Macaristan ayağı 6 Nisan Cuma gecesi sahne aldı. Dev gecede Bellator 196 ve Bellator Kickboks 9 organizasyonu birlikte gerçekleşti.

Bellator´da 58 kiloda mücadele edecek ve ilk maçına çıkan Kickbokscu Sabriye Şengül, ciddi bir sınav verdi.

Kıckboks dövüşcümüz Sabriye Şengül de Macar Renata Rakoczi ile Kickboks 9 kartında mücadele verdi ve 3 raund sonunda puanla galip geldi. Rakibini kendi ülkesinde yenerken çıktığı ilk bellator maçınsa kazanan oldu.

Daha önce hedefinin bu organizasyonda altın kemer olduğunu belirten Şengül, Bellator’un kendisi için önemine vurgu yaptı.