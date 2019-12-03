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  • Sensei Levent Aydemir, “Karate ailesinin bir ferdi olarak 2022 Gençlik Olimpiyatları’nda yarışacak olduğumuzdan dolayı çok mutluyum.”
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    4 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Sensei Levent Aydemir, “Karate ailesinin bir ferdi olarak 2022 Gençlik Olimpiyatları’nda yarışacak olduğumuzdan dolayı çok mutluyum.”

SİYAHKUŞAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), karate branşının 2022 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları programında yer alacağını açıklaması camiada büyük sevinçle karşılandı. Sensei Levent Aydemir, “Karate ailesinin bir ferdi olarak 2022 Gençlik Olimpiyatları’nda yarışacak olduğumuzdan dolayı çok mutluyum.” dedi.

Karate Milli Takım Antrenörü Sensei Levent Aydemir, “Karate ailesinin bir ferdi olarak 2022 Gençlik Olimpiyatlarında yarışacak olduğumuzdan dolayı çok mutluyum.” dedi.  Levent Aydemir, her kategoride 8 olan mevcut kotanında 12 ye çıkmasının da ayrıca sevindirici olduğuna dikkat çekti.

Aydemir, bu zorlu süreci söyle açıkladı;
“Artık resmî açıklamanın yapılmasının verdiği rahatlıkla, bu süreçte aman bir kaza bela olmasın diye açıkça dillendirilemeyen günlerin geride kalması stresli ve yoğun geçen çalışmaların şahitliğini yapmış birisi olarak, Karate Federasyonu Başkanımız Sn.Esat Delihasan’ın yoğun çalışmaları WKF Başkanı Sayın Antonia Espinos’un desteği ve TMOK Başkanı Sn.Uğur Erdener’in Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde ortaya koyduğu ağırlığı sonucu bu güzel olay gerçekleşti.”

Aydemir, En büyük teşekkürü hakeden TKF Başkanı Esat DELİHASAN olduğuna vurgu yaparak, “Bir Türk spor adamı olarak Dünya Karatesine verdiğiniz bu destek için kendi adıma kendi adıma teşekkür ediyorum.” dedi.

 

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