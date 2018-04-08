Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası Tunus’da Başlıyor

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası Tunus’un Hammamet şehrinin evsahipliğinde başlıyor.

Yüze yakın ülkeden 950 civarında sporcunun mücadele edeceği dünya şampiyonasında Türkiye’nin 10’ar erkek ve bayan sporcuyla temsil edilecek. Beş gün sürecek şampiyonada her gün 4 sıklette müsabakalar yapılacak. Pazartesi günü yapılacak ilk gün müsabakalarında Türkiye adına bayanlar 42 kiloda Emine Göğebakan, 44 kiloda Vildan Kılıç, erkekler 45 kiloda Server Balaban ve 48 kiloda Görkem Polat tatamiye çıkacak. Ali Şahin teknik direktörlüğünde milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Erkekler:

Server Balaban (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Ömer Yasin Orhan (51 kilo), Kemal Külük (55 kilo), Arslan Demir (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Seydi Vakkas Dağdelen (68 kilo), Savaş Taştekin (73 kilo), Melih Yılmaz (78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)

Bayanlar:

Emine Göğebakan (42 kilo), Vildan Kılıç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Zeynep Şeyma Turhan (52 kilo), Emine Nur Palaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (63 kilo), Huri Korkut (68 kilo), Dilara Arslan (+68 kilo)”