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  • Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!
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    14 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

Tüm Yurt İçi ve Uluslararası Karate Faaliyetlerine “Kovid-19” Darbesi!

SİYAHKUŞAK

Uluslararası Karate Organizasyonlarına “Kovid-19” Engeli! Türkiye Karate Federasyonu, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ile ilgili bir açıklama yaptı. WKF, Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabını iptal ederken 3 uluslararası karate organizasyonu daha ertelendi.

Türkiye Karate Federasyonu, Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve şu an en son duraklarından biride Türkiye olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ile ilgili bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli bir şekilde iletişim yürüten TKF Yönetim Kurulu’nun Dünya ve Avrupa Karate Federasyonu ile yaptığı görüşmeler neticesinde Mart ve Nisan aylarını kapsayan organizasyonlar ile ilgili alınan kararlar paylaşıldı. 

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve 13-15 Mart tarihlerinde yapılması planlanan Karate 1 Premier Lig’in Rabat etabı iptal edilmişti. Bu karara ek olarak; 3-5 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ta yapılması planlanan Akdeniz Ülkeleri Karate Şampiyonası, 24-26 Nisan’da İstanbul’da yapılması planlanan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası ile 21-23 Mart tarihleri arasında planlanan Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası ertelendi.

 Öte yandan TKF’nin faaliyet takviminde yer alan yurt içi faaliyetleri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın aldığı karar gereğince Nisan ayı sonuna kadar durduruldu.

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