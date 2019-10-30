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  • Türkiye Boks Federasyonu: “Sinan Şamil Sam’ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”
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    30 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Türkiye Boks Federasyonu: “Sinan Şamil Sam’ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”

SİYAHKUŞAK

Türkiye Boks Federasyonu Sinan Şamil Sam’ı unutmadı! Dünya ve Avrupa Şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam’ın vefatının 4. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Federasyon mesajında, “Türk Boksunun efsanesi, Boğazın Boğası lakaplı Dünya ve Avrupa Şampiyonu boksörümüz Sinan Şamil Sam’ı vefatının 4. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Sinan Şamil Sam Kimdir?

Almanya’nın Frankfurt kentinde 1974 yılında doğan milli boksör, spor hayatı boyunca 9 kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Sam, amatör olarak boks yaparken 1992 Dünya Gençler Şampiyonu, 1993 Avrupa Şampiyonu, 1999 Amatör Dünya Boks Şampiyonu oldu.

2000 yılında profesyonelliğe geçen Sam, 2002 yılında Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 2004 yılında Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını kazanan Sam, yaptığı 35 müsabakanın 31’inden başarıyla çıkarken, 16 maçında rakiplerini nakavt etti. Sam, dünya boksunda ‘Boğazın Boğası’ lakabıyla tanınıyordu.

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