SENSEİ HAKAN ALPAY KİMDİR?

SİYAHKUŞAK

SİYAHKUŞAK.COM.TR yazı ailesine katılan Sensei Hakan Alpay kimdir?

Hakan Alpay 1953 yılında İstanbul’da doğdu. Mecidiyeköy Lisesi’nden mezun oldu. İzmir’deki Buca Eğitim Enstitüsü’ne devam etti.

Karate-do çalışmalarına, 1972 yılında İstanbul’da Hakkı Koşar’ın yanında başladı. 1987 yılına kadar Hakkı Koşar’dan karate eğitimi almaya devam etti.

Japon Karate Birliği’nin (JKA) Londra’da düzenlediği haftalık karate seminerlerine 7 kez katıldı. Ayrıca Almanya Karate Federasyonu ve İtalya Karate Federasyonu’nun farklı şehirlede düzenlediği karate eğitim seminerlerinde defalarca yer aldı. Bu seminerler kapsamında ITKF Başkanı Nishiyama Sensei’in Venedik’te düzenlediği karate seminerine katıldı. The Japan Foundation’dan aldığı karate bursu ile Tokyo’da JKA merkez dojosunda 5 ay uzmanlık kursu; bu süre içinde ayrıca her gün özel ana detay dersi aldı. İspanya’nın Madrid şehrinde İspanya Karate Milli Takımı Teknik Direktörü ile haftalık karate çalışmasına katıldı. Ayrıca Türkiye’ye gelen Alman, Fransız ve Japon karate ustalarının seminerlerinde kursiyer olarak bulundu.

Hakan Alpay, “kumite” dalında 1973 ve 1982 yılları arasında yapılan şampiyonalarda birincilikler kazandı. Türkiye Karate Federasyonu kurulduktan sonra düzenlenen turnuvalarda ağır ve açık siklette şampiyon oldu. Birçok yurtdışı turnuvaya yarışmacı olarak katıldı.
1983 yılında ümitler-gençler karate şampiyonasında ilk antrenörlük deneyimini yaşadı. Daha sonra düzenlenen birçok yurtiçi ve yurtdışı müsabakada teknik direktörlük yaptı.

Halen Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı yapan Hakan Alpay’ın aktif uluslararası görevleri şöyle:
Avrupa Karate Federasyonu Teknik Komite Üyeliği – Akdeniz Karate Federasyonu Teknik Komite Üyeliği – Japon Karate Birliği Türkiye Temsilciliği – Kobe Osaka International Türkiye Temsilciliği

Hakan Alpay’ın yazılı eserleri ise şöyle:
Karate Antrenör El Kitabı – Karatede Sakatlıklar (Derleme) – Kihon’dan Kumite’ye Geçiş – Karate-do El Kitabı (Türkiye Karate Federasyonu için) – Hakan Alpay El Kitabı

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