IBF Masada Kaldı, ‘Prestij’ Aut!

Bayanlar profesyonel boksta gururumuz Asiye Özlem Şahin, dünya ringlerinde fırtanalar estirmeye devam ediyor! Trabzonlu boksörümüz İspanya’nın Madrid şehrinde 22. Haziran 2018 tarihinde Joana Pastrana ile yaptığı maçı kazanarak ineceği ringde masa hakemlerine takıldı! Dünyanın en prestijli federasyonlarından IBF ‘de ‘prestij’ aut oldu.

Boksörümüzün 22. Haziran 2018 tarihinde yaptığı karşılaşma tüm boksörlerin rüyalarını süsleyen bir karşılaşma olması nedeniyle gerçekten önemliydi.

Trabzonlu boksörümüz Asiye Özlem Şahin, dünyanın en prestijli(!) federasyonlarından IBF’in dünya şampiyonluk kemeri için yumruk salladı. İspanya’da ringe çıkan sporcumuz, kendisi için hayatının karşılaşmasına çok da sıkı hazırlandı. Boksörümüzün 22. Haziran 2018 tarihinde yaptığı karşılaşma tüm boksörlerin rüyalarını süsleyen bir karşılaşma olması nedeniyle gerçekten önemliydi.

Özlem Şahin için zorlu şartların içinden gelerek dünyanın zirvesine çıkmayı başarmış olması büyük bir mutluluktu. Sporcumuzun hedefi altın kemeri kazanarak ülkemize hediye etmekti. Tabii masa hakemlerinin yaptığı puanlama ringi yansıtan sonuç olmadı ve Şahin hedefine ulaşamadı.

Fakat sporcumuz bu maçın ne kadar değerli olduğunu bilerek maç öncesi çalışmalarını hedef odaklı çalıştı. Menajeri Eva Dzeppina ve antrenörü Sebastian Tlatlik ile var gücüyle devam etti. Boks otoriteleri sporcumuzun bugüne kadar büyük başarılara imza attığının altını çizerek Şahin’in dünya şampiyonlukları başta olmak üzere çok sayıda altın kemeri beline takarak, ülkemizin adını dünya boks arenasında duyurduğuna ve bunun için büyük mücadeleler verdiğine dikkat çektiler.

Asiye Özlem Şahin’nin İspanya’da 22. Haziran 2018 tarihinde yaptığı son maçında set çekselerde sporcumuz elinden geleni yaptı ve kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu. Sevenleri bu maçta kaybettiği için üzülsede onunla sevindiler onunla üzüldüler!