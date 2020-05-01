Türkiye’de spor ile futbol atbaşı gidiyor ki ‘spor’ eşittir ‘futbol’! Peki, amatör spor olarak tanımlanan diğer spor dalaları ne olacak? Asli işimiz olan bireysel mücadele sporları noktasında antrenör ve kulüpler olarak hangi noktadayız, bilen var mı? Yok! Ne olacak, bilen var mı? yok!

Bunu bilmesi ve gerekli çalışmaları yaparak tedbir alması gereken bir kurum var mı? Bilen yok. Tüm bu yokluklar içerisin de Badminton Federasyonu açıklama yaptı ve milli takım antrenörlerine (48 antrenör) maaş vereceğini söyledi. Karate federasyonu ise Türkiye’de derece çıkaran kulüplere 1000 tl verdi.

Haziran gibi hayat normale dönsede kulüplerin normale dönmesi 2021’i bulur…

Güzel şu zor süreçte, çorbada tuz olması doyurmasa da ağıza tad verdi, insanı mutlu etti, ‘ümitvar’ etti. Ümit var olurlar inşallah. Spor kulübü olarak çalışan ve şuan feryat figan dert yanan kulüp antrenörleri yaşanan bu süreçte büyük darbe aldılar. Haziran gibi hayat normale dönsede kulüplerin normale dönmesi 2021’i bulur, bu da bir çok kulübün kaybolması anlamına gelir.

Spora yönelmeler başlar, bu defa sağlıklı mı, hijyen mi, teferruattır inceleme olur…

Şöyleki, normale dönüldüğünde okullardan eksik kalan dersler öncelik olacak, spor beklesin, Eylül de yeni eğitim öğretim başlayacak, spor beklesin! Ekim-Kasım da spora yönelmeler başlar bu defa sağlıklı mı, hijyen mi, teferruattır inceleme olur, evinde dikkat etmeyen kulüpde bu dikkati iki katı ister. Aralık da öğrenci gelmeye başlar ise Ocak’da antrenmanlar başlar, Şubat ve Mart’ta Türkiye şampiyonluğu maçları olacak ki Mayıs’da Avrupa şampiyonluğu maçlarına çıkılsın.

Özel kulüpler, kamu kulüpleri, belediye kulüpleri, düzeninde yeniden yapılanma olacak!

Bu durumda federasyonlar erken çözüm bulamaz ise 2021 de takımlarını 2019 un şampiyonalarından kalanlarla oluşturmak zorun da kalacaklar. Kulüpler ne yapacak? Birinci kademe antrenörlerin oluşturduğu branşlar kapanacak. Milli takıma 1. kademe antrenör gönderilmeyecek. Aktif olmayan antrenör gerçekten sporcu çalıştırmayacak. Özel kulüpler, kamu kulüpleri, belediye kulüpleri, düzeninde yeniden yapılanma olacak, aksi durum da özel kulüpler başka türlü ayakta kalamayacak.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağına göre sporda da değişimler şart!

Yada belediyeler özel kulüpleri altyapıda yetişen sporcu kaynağı olarak görecek, destek verecek. Federasyon, Özel kulüpler ile halk eğitimler koordineli çalışacak, hem istihdam hem sporcu kaynağı sağlanması noktasında altyapı oluşacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağına göre sporda da değişimler şart. Yarışmadan önce sağlık için spor çalışması yapılacak, bu nedenle Halk sağlığı, halk eğitim ve kulüpler ortak çalışma yürütecek.

“Tek yol da sağlıklı yeni sistem oluşturulmalıdır!”

Gençlik ve Spor Bakanlığımız kulüpler ile ilgili yeni yasayı devreye koyarak dernek mi, Spor kulübü mü, ikilemini ortadan kaldırmalı, kulüp sahipleri de iksadi işletme mi, dernek mi, ikilemine nokta koyarak tek yol da sağlıklı yeni sistem oluşturulmalıdır. Denetleme federasyondan değil kulüplerin ortak oluşturacağı denetleme mekanizmaları kendi içinde dinamik bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.

Darısı federasyon statüsününde…

Bu durum karşısında sistem kendini çevirebilecek yapıya sahip, herne kadar federasyonlar tekelci olsa da bu şekil de bir sistem de federasyon patron değil, çözüm ortağı olarak iyi iletişim ve etkileşim yapmak durumunda kalacak. Tüm bu temenniler içinde yeniden yapılandırılacak federasyon yapısı, sitemi ve yetki kullanımıda acilen çözüm beklenmekte, antrenör eğitimleri nasıl federasyon tekelinden çıkarılıp gerçekçi yapıya kavuştu ise darısı federasyon statüsününde.

Kemal YOLCU

Wushu 4. Kademe Baş Antrenör Uluslararası Antrenör ve Hakem