  •  
  •  
Son Dakika
04 Mayıs 2018 Cuma


Ana Sayfa   >   Manşet   >   Esat Delihasan, Balkanlarda Güven Tazeledi!

Esat Delihasan, Balkanlarda Güven Tazeledi!

04 Mayıs 2018 Cuma, 08:56
SmartSelectImage 2018 05 04 08 27 59

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Balkan Karate Federasyonları Birliği (KFB) Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Balkan Karate Federasyonları Birliği (KFB) 4. Genel Kurulu, Sırbistan’da yapıldı.

Belgrad kentinde gerçekleşen genel kurulda, 2015’te başkanlığa seçilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, KFB Yönetim Kurulu’nda güven tazeledi ve kongre üyelerinin tamamının oylarını alarak üç yıl daha Balkan Karate Federasyonları Birliği başkanlığına seçildi.

Balkanlarda karatenin, Türk karatesi ile birlikte yükselişte olduğunu belirten Başkan Esat Delihasan, “Şahsıma duydukları güveni dile getiren ve tekrar beni Balkan Karate Federasyonları Birliği başkanlık görevine layık gören KFB Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyum. Sorumluluklarımız fazla lakin yeni dönemde de görevimi en iyi şekilde yaparak ülkemizi ve Türk karatesini başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Devamını oku:
Flaş! Gökhan Saki, En İyi Dövüşçü Seçildi

Gökhan, 2014’de Saki’n Durmadı! Hollanda’da yaşayan sporcumuz Gökhan Saki, 2014...

Kapat