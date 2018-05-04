Esat Delihasan, Balkanlarda Güven Tazeledi!

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Balkan Karate Federasyonları Birliği (KFB) Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Balkan Karate Federasyonları Birliği (KFB) 4. Genel Kurulu, Sırbistan’da yapıldı.

Belgrad kentinde gerçekleşen genel kurulda, 2015’te başkanlığa seçilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, KFB Yönetim Kurulu’nda güven tazeledi ve kongre üyelerinin tamamının oylarını alarak üç yıl daha Balkan Karate Federasyonları Birliği başkanlığına seçildi.

Balkanlarda karatenin, Türk karatesi ile birlikte yükselişte olduğunu belirten Başkan Esat Delihasan, “Şahsıma duydukları güveni dile getiren ve tekrar beni Balkan Karate Federasyonları Birliği başkanlık görevine layık gören KFB Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizi hem ulusal hem de uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyum. Sorumluluklarımız fazla lakin yeni dönemde de görevimi en iyi şekilde yaparak ülkemizi ve Türk karatesini başarılı bir şekilde temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.