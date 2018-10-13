Gojukan Spor Kulübü Çıta Yükseltti! Altın Kupada 3 Madalya…

Gojukan Spor Kulübü İstanbul Altın Kupa Turnuvası’nda büyük başarı gösterdi. Ayrıca Gojukan “En Centilmen Kulüp” seçildi.



İstanbul İller Arası Altın Kupa Turnuvası’nda Gojukan Spor Kulübü 3 altın madalya kazanırken turnuvada en başarılı ve en centilmen kulüp seçildi. Tamer Aydur ve Aşkın Açıl hocalar eşliğinde çalışmalarını sürdüren kulüp yeni yapılanma sürecinde çıtayı yükseltti!

Tamer Aydur, şampiyona hakkında yaptığı açıklamada, “Sporcularımız Aylin Ordu (Kata 1.), Ebubekir Ceylan (Kata 1.), Bilgesu Açıl (Kata1.) ve Enes Ceylan İstanbul’da Cengiz Deniz hocamızın düzenlediği İller Arası Altın Kupa Karate Turnuvası’na katıldılar. Her sporcumuzu güçlü olduğu alanda ayrı ayrı çalıştırarak, önümüzdeki Türkiye Şampiyonasına hazırlıyoruz. Hedefimiz herbirini milli takımımıza kazandırmak. Alttan yetişen miniklere de azami özeni göstererek geleneksel karate prensipleri doğrultusunda eğitiyoruz.” dedi.

Öte yandan 3 altın madalya kazanan Gojukan’ın bu başarısı gözlerden kaçmadı! Tülay Albear, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ,”Bizlere bu gururu yaşattıkları için Başkanından teknik ekibe, hocalarından sporcularına kadar emeği geçen herkese teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Tamer Aydur ve Aşkın Açıl hocalarda İstanbul Altın Kupa Karate Turnuvası’da üstün başarı gösteren kulüb sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.