Mike Tyson Atak, Roy Jones Jr. Kontrollü Oynadı Maç Berabere Bitti

Uzun zamandan beri sonucu merakla beklenen Mike Tyson, Roy Jones Jr. arasındaki maç büyük heyecana sahne olsada galip gelen taraf olmadı.

Tam 15 yıl sonra ringe geri dönen 54 yaşındaki Mike Tyson ve 51 yaşındaki Roy Jones Jr. arasında tarihi bir maç oynandı ve berabere bitti. 8 raund süren mücadelede yorulan boksörler birbirlerine sarılmayı tercih ederken karşılaşma bir gösteri maçı olmasıyla ön plana çıktı. Mike Tyson, rakibi Roy Jones karşısında daha istekli ve atak bir görünürken Jones karşılaşmada kontrollü ve defansif kalması dikkat çekti.

Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986’da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick’i nakavt ederek “en genç ağır sıklet şampiyonu” olmuştu. Bu maç ile kariyerine beraberlik ekledi ve bu maçın finalinin olması gerekir derken, Roy Jones ise böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını açıkladı.

Mike Tyson’ın finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer dövüş için efsane boksörün kazandığı parayı açıkladı. Spicer, “İlk başta teklifi yaptığımda umursamıyor sandım. Kısa kesip kapatmıştı. 5 dakika sonra aradı ve ‘ne kadar teklif ediyorlar?’ diye sordu. 20 milyon dolar civarı diye söyledim. ‘Tamam’ dedi” şeklinde konuştu.