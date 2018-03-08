Hasan Kılıç: Sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Guadalajara Aynı…

Hasan Kılıç: “Paris’te kulübümüz adına yarışan sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Aynı durum İspanya’nın Guadalajara kentindeki A Serisi etabı için de geçerliydi.”

İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi turnuvasında Büşranur Kılıç’ın maç listesine yazılmasının unutulduğu ve müsabaka yapamadan İspanya’dan geri döndüğü şeklinde pas edilen habere ilişkin sporcunun tarafından açıklama dikkat çekti. Büşranur Kılıç’ın babası ve aynı zamanda antrenörü Hasan Kılıç, “Paris’te kulübümüz adına yarışan sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Aynı durum İspanya’nın Guadalajara kentindeki A Serisi etabı için de geçerliydi.” dedi.

“Çıkan haberleri üzülerek takip etmekteyiz, ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Konuyla ilgili, sporcunun babası ve aynı zamanda antrenörü olan Hasan Kılıç’ın açıklamasında, “Kızım ve aynı zamanda sporcum olan Büşranur Kılıç ile ilgili çıkan haberleri üzülerek takip etmekteyiz, zira haberde yer alan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberi yapan ve konuyla ilgili tarafıma ulaşan muhabirlere de belirttiğim üzere; sporcumun kaydının yapılmaması noktasında sorumlu kişi benim.” dedi.

“Paris için kaydını kendimiz yaptırdık, aynı durum Guadalajara için de geçerliydi.”

Hasan Kılıç, kayıt olayının unutulmasına ilişkin konuya açıklık getirdi; “Paris’te kulübümüz adına yarışan sporcumuzun kaydını kendimiz yaptırdık. Aynı durum İspanya’nın Guadalajara kentindeki A Serisi etabı için de geçerliydi. Ancak kayıt yaptırmayı ve durumu Karate Milli Takımı yetkilileri ile paylaşmayı unuttuk. Federasyon yetkililerimize durumu ilettikten sonra sporcumun yarışabilmesi için yapılabilecek tüm fedakarlıklar yapıldı. Bu noktada Dünya Karate Federasyonu’nun karatenin olimpiyat programına girmesiyle değişen kuralları neticesinde İspanya’ya giden sporcum, yarışamamıştır.”

Kılıç: “Türk bayrağını gönderden indirmeyen sporcular yetiştiriyor”

“Ulusal ve uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden ve Türk bayrağını gönderden indirmeyen sporcular yetiştiren Türkiye Karate Federasyonu ile sporcum Büşranur Kılıç, söz konusu haber üzerinden yıpratılmak istenmektedir. Konunun belirttiğim detaylar minvalinde değerlendirilmesi; ısrarla gündemde tutulmaya çalışılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yanlış bilgilere itibar edilmemesi hususunu önemle rica ederim.”