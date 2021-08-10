RAHMETLİ ESAT BAŞKAN’A OLİMPİYAT PROĞRAMI; ‘MADALYALAR BAŞKANA GİDECEK!’

Başkanlığı döneminde karatenin olimpiyatlarda yer alması ve Millilerimizin Tokyo 2020 adına en yüksek kota alması için mücadele eden Rahmetli Esat Delihasan yapılacak bir proğramla anılacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, Tokyo’da kazanılan dört madalyada en büyük pay sahibinin merhum başkan Esat Delihasan olduğunu söyledi. Delihasan’ın en büyük arzusunun karatede olimpiyat madalyası olduğunu dile getiren Kör, “Çocuklarımız onun hayalini gerçekleştirdi. Kazanılan madalyaları ve elde edilen başarıyı merhum başkanımıza adıyoruz” dedi.

Olimpiyat Oyunlarına ilk kez dahil olan ve 7 sporcuyla mücadele ettiğimiz karatede temsilcilerimiz 4 madalya kazanmayı başardı. Erkekler kumite -67 kiloda Eray Şamdan gümüş madalya kazanırken, kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite -61 kiloda Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldular…

Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreteri Ali Bıldırcın en kısa zamanda bir program yaparak Tokyo 2020’de kazanılan madalyaları Başkan Esat Delihasan’ın Rize’deki mezarına götürerek anma gerçekleştireklerini söyledi.