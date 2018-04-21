Ümit Judocularımız Çekya’da ve Tunus’ta Tatamiye Çıkıyor

Ümit kadın ve erkek Milli takımlarımız iki ayrı ülkede, 21 – 25 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonlarda madalya sınav veriyor.

Ümit Kadın ve erkek judokalarımız iki ayrı ülkede 21 – 25 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonlarda tatamide madalya sınavı verecek. Kadın Millilerimiz Çekya’nın Teblice kentinde Avrupa Kupası’nda, erkek Millilerimiz Tunus’ta Afrika Kupası’nda mücadele verecek. Milli takımlarımız bugün havayoluyla organizasyonların yapılacağı ülkelere gittiler. Karşılaşmaların ardından milli takımlarımız ayrıca müsabakaların yapıldığı iki ülkede ortak antrenman çalışmasına katılacak.

Çekya’da Ay-yıldızlı judogileri giyecek kadın Milli Takımımız şu isimlerden oluştu:

40 Kg: Müberra Güneş, 44 Kg: Merve Azak, 48 Kg: Buketnur Karabulut, 52 Kg: Kübra Şenyayla, Eda Karademir, 57 Kg: Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Dilay Tekin, +70 Kg: Mine Kalender, Hilal Öztürk.

Tunus’ta tatamiye çıkacak Milli Takımda yer alan isimler şöyle:

50 Kg: Emirhan Karahan, M. Ali Demirel, Soner Kumtaş, Berat Bahadır, 55 Kg: Abdülaziz Kara, 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Umalt Demirel, 81 Kg: A. Burak Çuhadar, 90 Kg: F. Enes Acet, +90 Kg: Ö. Kemal Aydın, Çağrı Doğan.