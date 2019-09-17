RIZA KAYAALP DÜNYA ŞAMPİYONU

Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi 130 Kg da temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza KAYAALP finalde Kübalı Oscar Pino HINDS’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sporcumuz, dün ilk turda Küba asıllı Dünya 3.sü Şilili Yasmani Acosta FERNANDEZ’i ikinci turda da Çin’li Lingzhe MENG ‘i aynı skorlarla 4-0, çeyrek finalde Gürcü Iakobi KAJAIA’yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard POPP’u 4-1 yenerek adını finale yazdırmayı başardı.

Rıza Kayaalp finalde Kübalı Oscar Pino HINDS karşısında son derece başarılı bir performasn ortaya koydu. İlk devreyi 3-0 önde kapatan Rıza Kayaalp maçı da 3-1 kazanarak dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Güreşçimiz Kübalı rakibini 2017 yılında Paris’te düzenlenen Dünya şampiyonasında da 3-1 yenerek 3. Kez Dünya Şampiyonu olmuştu Türkiye’nin gururu olan Güreşçimiz kazandığı bu altın madalya ile yeni bir rekora daha imza atmış oldu.

Rıza Kayaalp ayrıca 2020 Tokyo olimpiyatlarına katılma hakkını da elde etti.