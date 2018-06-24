Kırış Müsabakaları Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Yapıldı

KKTC Yaz Kupası Ferdi Taekwondo Karate Budo Martialarts (kurash-wushu-muaythai) kırış müsabakaları Girne’deki Avrasya Taekwondo Merkezi’nde büyük çoşkuyla gerçekleşti. Müsabakalara çok sayıda kulüpten katılım memnuniyet yarattı.

Yaz Kupası adıyla düzenlenen ve son yıllarda ön plana çıkan Ferdi Taekwondo Karate Budo Martialarts (kurash-wushu-muaythai) kırış müsabakaları Girne’deki Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti. Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halk Evi, Güzelyurt Taekwondo karate ihtisas kulübü, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü ve 3 bölge takımlarından Lisansları 2018 yılı vizeli bay ve bayan siyah ve renkli kuşak sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti. Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, başkanlığında, Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler. Yaz kupası kırış müsabakaları KKTC basınında da yer aldı.

Bayanlar El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Bayanlar Ayak Kırışı Yopçagi Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Pınar Akarpınar 2.Betül Ceylan 3.Didem Yanar

2.Katagori: 1.Ana Tüysüz 2.Tuba Şener 3.Gülcan Abdulaliyeva

3.Katagori: 1.Dalya Türk 2.Gülizar Koç 3.Sevda Çamkıran

4.Katagori: 1.Yaren Yuvka 2.Şerife Patlar 3.Nuket Türk

5.Katagori: 1.Ezgi Ceren Acaralp 2.Tülin Kartal 3.Hande Yanar

6.Katagori: 1.Dora Selen Acaralp 2.Ömür Zahide Gül 3.Elif Parlak

7.Katagori: 1.Ayşe Naz Erdoğan 2.İpek Nur Gül 3.Senem Kartal

8.Katagori: 1.Zehra Bayram 2.Buse Çevik 3.Tülay Kınal

Erkekler El Kırışı Sudo Müsabakaları sonuçları

1.Katagori: 1.Efe Çevik 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha

2.Katagori: 1.Mehmet Kayra 2.Mustafa Bayram 3.Taner Kara

3.Katagori: 1.Emir Levent 2.Ufuk Öztürk 3.Barış Yıldırım

4.Katagori: 1.Alex Tüysüz 2.Emre Karınca 3.Babur Murtazakulov

5.Katagori: 1.Mert Kaya 2.Oğulcan Doğan 3.Mustafa Sarp Karataban

6.Katagori: 1.D. Karamahmutoğlu 2.Arda Öztürk 3.Ufuk Gül

7.Katagori: 1.Yunus Tomak 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

8.Katagori: 1.Vandad Lozani 2.Süleyman Bozkurt 3.Zeynel Yıldırım

9.Katagori: 1.Korhan Çağın 2.Ziya Türk 3.Atakan Türk