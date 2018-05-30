Murat Efendi IBJJF Dünya Sıralamasında Üçüncülüğe Yükseldi!

BJJ’de Murat Efendi Çıtayı Yükseltti!

Yakın geçmişte adından söz ettiren BJJ dövüşcümüz Murat Efendi, kendi kategorisinde (Master 2 Purplebelt) IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation) dünya sıralamasında yaklaşık 1403 kişinin arasında üçüncülüğe yükseldi.

Haber: F.Vural YILMAZ

Murat Efendi, 05.05.2018’de Barcelona’da podyuma çıktı ve 1 Altin, 1 Gümüş madalya kazandı. Bir tarafta dünya sıralamasında yükselirken diğer tarafta yeni hedefler ön plana çıktı!

Barcelona’da gerçekleşen International Masters Europe Turnuvası’na takım arkadaşlarıyla Carlson Gracie takımı olarak katıldı. Turnuvada takım ruhu ve sportmenlik adeta tavan yaptı! Elbette bu trend önemliydi, bizde Efendi’ye sorduk;

“Benim için takimdaki birlik-beraberlik çok önemli, ayni bir ailede olduğu gibi.”

Benim Kassel’ki Akademimde’de ilk günden beri, en üst kural, ‘Kimse bir turnuvada takim arkadasina karsi dövüşmüeyecek.’

Benim kategorimde ilk iki rakibimi yendim ve finale Amsterdam’dan bir takım arkadaşımla beraber çıktık. Finalde dövüşmemeye karar verdim ve böylece takım arkadaşıma altın madalya için öncülük tanıdım. Kendim bu yüzden gümüş kazandım. Bun yapmamın nedeni: benim için takimdaki birlik-beraberlik çok önemli, aynı bir ailede olduğu gibi. Ve bu nedenden bir takımın içinde rekabet olmamalı. Aynısı benim Kassel’ki Akademimde’de ilk günden beri, en üst kural, ‘Kimse bir turnuvada takim arkadasina karsi dövüşmüeyecek.’ Bu nedenden benim takımım ve talebelerim son senelderde çok basarılılar. Cünkü bütün bilgilerini paylaşıyorlar ve ayni bir aile gibi herkes birbirini destekliyor.

“Ayni günde kendimi en iyilerle ölçme imkanim oldu.”

“Maçlarının hepsini, rakiplerini pes ettirerek yenen Sergio Canudo Zimmermann böylece bize ögrettigi tekniklerin ne kadar yüksek bir kalitede olduğunu gözler önüne serdi.”

Tunuvanın ikinciliği ile o gün aynı zamanda açık klas ( Absolue Class), turnuvasına katılma hakkini kazandım. Absolut Class’a sadece bir turnuvada ilk üç, yani birinci, ikinci ve üçüncü olanlara katılma hakkı tanınıyor. Böylece aynı günde kendimi en iyilerle ölçme imkanım oldu. Absolute’de yine ilk iki maçımı kazandım ve finale kaldım. Final’de 5 dakika süren heycanlı bir maç sonunda, rakibimi yendim ve birinci oldum. Aynı zamanda benim Antrenörüm Sergio Canudo Zimmermann siyahkuşaklarda, yani en yüksek kategoride, hem kendi gurubunda hem de Absolut’da birinci oldu. Maçlarının hepsini, rakiplerini pes ettirerek yenen Sergio Canudo Zimmermann böylece bize ögrettigi tekniklerin ne kadar yüksek bir kalitede olduğunu gözler önüne serdi. Diğer takım arkadaşlarımda kendi kategorilerinde altin kazandılar.

“Şu anda benim için tüm maçlar tecrübe ve 2019 icin hazırlıktır.“

“Önemli olan benim 01.09.2017 dan beri Bjj turnuvalarinda dövüştüğüm kategori: Purplebelt/ Master 2/ Medium Heavy ya‘da Heavy weight”

Şu anda ben kendi kategorimde (Master 2 Purplebelt) IBJJF (International Brazilian Jiu Jitsu Federation) dünya sıralamasında yaklaşık 1403 kişinin arasında üçüncüyüm. Bakalım gelecek turnuvalar ne göstericek. Şu anda büyük maçlar için hazırlık yapıyorum. Üç ay sonra Las Vegas’da yine dünya sampiyonasına katılmayı düşünüyorum. Bekletntilerim çok yüksek değil, çünkü amacım aslında 2019’da podyuma çıkmak. Ama yinde ağır antreman yapıyorum. Şu anda benim için tüm maçlar tecrübe ve 2019 için hazırlık. Bu hazırlık için iki ay sonra bir hafta Sao Paulo’ya ve bir hafta Chicago’ya antreman yapmak için gitmeyi düçünüyorum. Bundan önce bir Almanya sampiyonasi var ve orda dünya sıralamasında ikinci olma sansım var.