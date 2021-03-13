8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda 4. Gün

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), dördüncü gününde gençler kategorisinde müsabakalar başladı. Türk sporcular günü, 5’i altın 23 madalya ile tamamladı.

4. GÜN

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de dördüncü gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, dördüncü günü 5 altın, 5 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı.

Erkekler 51 kiloda Abdullah Dönmez, 63 kiloda Kadir Santaş, 78 kiloda Buğra Murat Şafak, kızlar 63 kiloda Işıl Zafer ile +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuva, yarın gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

3. GÜN

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), üçüncü gün müsabakalarıyla devam etti. Büyükler kategorisinde son maçların yapıldığı günü Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de üçüncü gün büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı ve bu kategoride müsabakalar sona erdi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, üçüncü günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, böylelikle 16 sıklette yapılan büyükler kategorisi müsabakalarını 3’ü altın, 3’ü gümüş ve 7’si bronz olmak üzere 15 madalya ile tamamladı.

Turnuvanın üçüncü gününde kadınlar 46 kilo finalinde iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Emine Gögebakan müsabakayı kazanarak tatamiden altın madalya ile ayrılan taraf olurken Fatma Keleş gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel, erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu bronz madalya kazandı.

Turnuvanın üçüncü gün müsabakalarını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da yerinde takip ederek, dereceye giren sporcuları madalyalarını takdim etti.

Turnuva 3 gün boyunca gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

2. GÜN

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Türkiye, günü 1’er altın, gümüş ve bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de ikinci gün büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, ikinci günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Türkiye, iki gün sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyaya ulaştı.

Turnuvanın ikinci gününde erkekler 54 kilo mücadelesi iki Türk sporcunun finaline sahne oldu. Görkem Polat, finalde Server Balaban’ı yenmeyi başardı. Bu sonuçla Görkem Polat altın, Server Balaban gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı kiloda Sercan Celil Yaşar da bronz madalya elde etti.

1. GÜN

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open 2021), ilk gün müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de ilk gün büyükler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapıldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için olimpik puan veren turnuvada Türk sporcular, ilk günü 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı.

Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda da temsil edecek olan Nafia Kuş, finalde Rusya’dan Polina Khan’ı mağlup ederek kadınlar 73 kiloda altın madalyaya uzandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber gümüş madalyanın sahibi olurken, kadınlar 73 kiloda Şeyma Nur Söğüt ile erkekler 87 kiloda Yunus Sarı ile Enbiya Taha Biçer bronz madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvanın açılış seremonisi ise pandemi şartları altında sade bir şekilde gerçekleştirildi. Seremonide, taekwondoya büyük hizmetleri olan ve kısa bir süre önce hayatlarını kaybeden General Ahmed Fouly ve Milan Kwee için de bir anma gerçekleştirildi. Türkiye Taekwondo Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, yaptığı kısa konuşmada tüm katılımcılara ve görevlilere başarılar diledi.